Wykres dnia: AUDJPY (13.08.2025)

Na rynku walutowym para AUD/JPY zyskuje dziś na wartości w wyniku rosnących oczekiwań co do jastrzębiej polityki monetarnej w Australii. Dane dotyczące wzrostu płac za II kwartał (3,4% r/r wobec prognozowanych 3,3%) nie tylko przekroczyły oczekiwania analityków, ale również podtrzymały obawy o utrzymującą się presję inflacyjną. Wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń wzmacnia pozycję dolara australijskiego i sugeruje, że RBA może wstrzymać się z głębszymi cięciami stóp lub wydłużyć okres restrykcyjnej polityki, co napędza aprecjację AUD wobec innych walut.

Jednocześnie słabość jena pogłębiła się po publikacji danych o inflacji producenckiej w Japonii – dynamika PPI w lipcu wyniosła jedynie +0,2% m/m i +2,6% r/r, pozostając poniżej wcześniejszych miesięcy i prognoz. Utrzymujący się trend spadkowy inflacji producentów wskazuje na ograniczoną presję kosztową i wzmacnia argument za utrzymaniem łagodnej, ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej przez Bank Japonii. Takie rozjechanie się perspektyw stóp procentowych w Australii i Japonii pogłębia monetarne różnicowanie obu walut. Efektem jest wyraźne wsparcie dla AUD/JPY, która zyskuje jako typowy przedstawiciel pary carry trade w zmiennym otoczeniu globalnym.

Para AUDJPY wznawia trend wzrostowy wyznaczony przez 50-, 100- oraz 200- dniowe wykładnicze średnie kroczące (na wykresie odpowiednio niebieska, fioletowa oraz złota krzywa). Do momentu aż handel przebiega powyżej tych stref techniczny trend jest utrzymany. Patrząc na Wstęgi Bollingera możemy zauważyć, że mimo ostatnich następujących po sobie kilku dni wzrostów, notowania nie wychodzą powyżej 2- odchylenia standardowego zakresu notowań z ostatnich 14 dni sesyjnych. RSI utrzymuje się blisko strefy 57,6 punktów, co stanowi wartość neutralną. Źródło: xStation