Wykres dnia: AUDJPY (13.08.2025)

Na rynku walutowym para AUD/JPY zyskuje dziś na wartości w wyniku rosnących oczekiwań co do jastrzębiej polityki monetarnej w Australii. Dane dotyczące wzrostu płac za II kwartał (3,4% r/r wobec prognozowanych 3,3%) nie tylko przekroczyły oczekiwania analityków, ale również podtrzymały obawy o utrzymującą się presję inflacyjną. Wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń wzmacnia pozycję dolara australijskiego i sugeruje, że RBA może wstrzymać się z głębszymi cięciami stóp lub wydłużyć okres restrykcyjnej polityki, co napędza aprecjację AUD wobec innych walut.
Jednocześnie słabość jena pogłębiła się po publikacji danych o inflacji producenckiej w Japonii – dynamika PPI w lipcu wyniosła jedynie +0,2% m/m i +2,6% r/r, pozostając poniżej wcześniejszych miesięcy i prognoz. Utrzymujący się trend spadkowy inflacji producentów wskazuje na ograniczoną presję kosztową i wzmacnia argument za utrzymaniem łagodnej, ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej przez Bank Japonii. Takie rozjechanie się perspektyw stóp procentowych w Australii i Japonii pogłębia monetarne różnicowanie obu walut. Efektem jest wyraźne wsparcie dla AUD/JPY, która zyskuje jako typowy przedstawiciel pary carry trade w zmiennym otoczeniu globalnym.
Para AUDJPY wznawia trend wzrostowy wyznaczony przez 50-, 100- oraz 200- dniowe wykładnicze średnie kroczące (na wykresie odpowiednio niebieska, fioletowa oraz złota krzywa). Do momentu aż handel przebiega powyżej tych stref techniczny trend jest utrzymany. Patrząc na Wstęgi Bollingera możemy zauważyć, że mimo ostatnich następujących po sobie kilku dni wzrostów, notowania nie wychodzą powyżej 2- odchylenia standardowego zakresu notowań z ostatnich 14 dni sesyjnych. RSI utrzymuje się blisko strefy 57,6 punktów, co stanowi wartość neutralną. Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.