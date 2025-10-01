Kalendarz ekonomiczny: PMI, ISM i ADP w cieniu zamknięcia rządu w USA (01.10.2025)

Październik rozpoczyna się politycznym trzęsieniem ziemi w USA. Większość agencji federalnych zawiesiła dzisiaj swoją działalność po tym jak Senat zagłosował przeciw ustawie budżetowej Demokratów, a propozycja Republikanów zatrzymała się w Kongresie. Rząd USA pozostaje zatem bez budżetu, a konsensusu na horyzoncie na ten moment brak wraz z tym jak obie partie oskarżają się wzajemnie o fisklany paraliż.
Zamknięcie rządu będzie wiązać się przede wszystkim z okresowymi i/lub trwałymi zwolnieniami pracowników federalnych, jednak dla rynku szczególną wagę ma odroczenie piątkowego raportu NFP, którego BLS wg swojej deklaracji nie opublikuje podczas shutdownu. Brak kluczowych danych z rynku pracy nie tylko powinien wywołać stres na giełdzie, ale również utrudni Fed przygotowanie się do kolejnej decyzji ws. stóp procentowych.
Do politycznego szumu dołącza dziś również szereg istotnych publikacji danych makroekonomicznych po obu stronach Atlantyku. W Strefie Euro opublikowaną zostaną wstępne dane dot. inflacji, która wg konsensusu Bloomberga miała wzrosnąc we wrześniu do 2,2%, uzasadniając tym samym koniec cyklu luzowania EBC.
Czeka nas także ciąg dalszy danych PMI dla przemysłu, raport ISM dla sektora w USA oraz preludium danych NFP w postaci raportu dot. zmiany zatrudnienia ADP. Biorąc pod uwagę zamknięcie agencji BLS, zmienność podczas publikacji ADP może skoczyć bardziej niż zwykle w przypadku niespodzianek.
Obok twardych danych makro o uwagę rynków powinny walczyć również przemówienia bankierów centralnych (EBC, Buba, BOC, BOE), raport EIA i spotkanie OPEC w USA, szczególnie ważne dla zmienności na rynku ropy.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
08:00, Wielka Brytania - Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide za wrzesień:
aktualny 2,2% r/r; prognoza 1,8% r/r; poprzednio 2,1% r/r;
09:00, Polska - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 46,40; poprzednio 46,60;
09:15, Hiszpania - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii: prognoza 53,8; poprzednio 54,3;
09:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB
09:30, Szwajcaria - raport PMI za wrzesień:
PMI procure.ch: prognoza 47,9; poprzednio 49,0;
09:50, Francja - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 48,1; poprzednio 50,4;
09:55, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos
09:55, Niemcy - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 48,5; poprzednio 49,8;
10:00, Strefa Euro - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,5; poprzednio 50,7;
11:00, Niemcy - Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba
11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za wrzesień:
Roczny CPI: prognoza 2,2% r/r; poprzednio 2,0% r/r;
Miesięczny CPI: poprzednio 0,1% m/m;
Roczny HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio 2,3% r/r;
Miesięczny HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio 0,3% m/m;
Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,3% r/r;
Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio 0,3% m/m;
11:30, Niemcy - Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund):
poprzednio 2,250%;
11:55, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann
12:00, Stany Zjednoczone - Spotkanie OPEC
13:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela
14:15, Stany Zjednoczone - dane z rynku pracy za wrzesień:
Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP: prognoza 52K; poprzednio 54K;
15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za wrzesień:
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 52,0; poprzednio 53,0;
16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za wrzesień:
Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 62,7; poprzednio 63,7;
Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 49,0; poprzednio 48,7;
Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień: poprzednio 51,4;
Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia: poprzednio 43,8;
16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za sierpień:
Wydatki konstrukcyjne: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,1% m/m;
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,052M;
Import ropy naftowej: poprzednio 1,596M;
Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio 0,177M;
Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,029M;
Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio -1,685M;
Zapasy benzyny: poprzednio -1,081M;
Zapasy oleju opałowego: poprzednio -0,189M;
Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -0,3%;
Produkcja benzyny: poprzednio 0,300M;
Zapasy ropy naftowej: prognoza 1,500M; poprzednio -0,607M;
19:00, Stany Zjednoczone - dane PKB:
Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,9%; poprzednio 3,9%;
20:05, Kanada - Przemówienie starszej wiceprezeski BoC, Rogers
