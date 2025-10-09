US OPEN: Pepsico and Delta publikują wyniki, S&P500 zatrzymane na szczycie ↔️

- Amerykańska giełda otwiera się w okolicach ostatniego zamknięcia
- Delta i PepsiCo pobiły oczekiwania
- Chiny używają metali ziem rzadkich do presji na zachód
- Powell nieobecny na konferencji FOMC
Dzisiejsze otwarcie giełd w Stanach Zjednoczonych przebiega w umiarkowanie chłodnych nastrojach. Inwestorzy po wczorajszej euforii podchodzą z większą ostrożnością do handlu, analizując zarówno napływające wyniki spółek, jak i sytuację makroekonomiczną w obliczu trwającego paraliżu administracji federalnej. Wiekszośc idenksów na otwarciu pozostaje w okolicach wczorajszego zamknięcia. Spadają ontrakty na US100, o 0,20%.
Źródło: Bloomberg Finance Lp
Najlepiej radzi sobie dziś sektor wydobywczy oraz finansowy. W tyle pozostaje IT oraz szeroko pojęci detaliści.
Wczorajsza sesja przyniosła kolejne historyczne maksima na głównych indeksach. Publikacja minutek z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, rynek odczytał jako potwierdzenie gołębiego nastawienia w polityce monetarnej. Uczestnicy rynku zinterpretowali treść protokołu jako sygnał, że Fed zamierza obniżyć stopy o 25pb na najbliższym posiedzeniu.
Zamknięcie rządu USA wciąż trwa, a większość kluczowych danych makroekonomicznych nie jest publikowana. Prezes Fed Jerome Powell nie mógł wziąć udziału w zaplanowanej konferencji, co pozbawiło rynek ważnych wskazówek dotyczących przyszłej ścieżki polityki pieniężnej. Brak komunikacji ze strony władz monetarnych w sytuacji ograniczonego dostępu do danych może zwiększać niepewność inwestorów.
Na poziomie korporacyjnym uwagę zwracają raporty kwartalne PepsiCo oraz Delta Air Lines. Obie spółki opublikowały wyniki powyżej oczekiwań, co dostarcza cennych informacji o kondycji amerykańskich konsumentów w warunkach ograniczonej transparentności makroekonomicznej. Szczególnie pozytywnie przyjęto raport Delty, po tym jak prezes spółki podkreślił, że trwające zamknięcie rządu federalnego nie wpływa w żaden sposób na bieżące operacje firmy, co wsparło notowania przewoźnika w handlu przedsesyjnym.
US500 (D1)
Źródło: Xstation5
Cena znajduje się obecnie bardzo blisko historycznych maksimów, co oznacza miedzyinnmi, że przestrzeń do potencjalnej korekty wydaje się stosunkowo duża. Biorąc pod uwagę zasięgi poprzednich korekt, ewentualne cofnięcie mogłoby sięgnąć nawet dolnego ograniczenia kanału wzrostowego (oznaczonego kolorem czerwonym) i okolic 6700 pkt. Aby jednak taki scenariusz mógł się zrealizować, kluczowym warunkiem pozostaje wyraźne przełamanie najbliższego lokalnego wsparcia w rejonie 6750 pkt. Dodatkowym czynnikiem wspierającym stronę podażową jest relatywnie wysoki poziom wskaźnika RSI, który oscyluje w okolicach 70 pkt, sygnalizując wykupienie rynku i zwiększające się ryzyko krótkoterminowego cofnięcia.
Wiadomości ze spółek:
Nvidia (NVDA.US) - Największa spółka świata, rośnie na otwarciu o ok.1%. Jest to podyktowane pozytywną wiadomością o tym, że producent procesorów rozpoczął sprzedaż swoich chipów AI w UAE w ramach nowej inicjatywy handlowej prezydenta USA.
US Rare Metals (USAR.US) - Spółki związane z wydobyciem i rafinacją metali ziem rzadkich rosną na fali nowych restrykcji ze strony Chin, co wymusza zwiększenie produkcji w krajach rozwiniętych. US Rare Metals rośnie na otwarciu o ponad 6%.
Apogee Therapeutics (APGE.US) - Spółka biotechnologiczna traci na otwarciu ponad 6%. Wycena zapowiedzianej wcześniej oferty publicznej na 41 dolarów została uznana przez rynek za niekorzystną.
Pepsi co. (PEP.US) - Producent napojów gazowanych opublikował wyniki, w których nieznacznie pobił oczekiwania rynku dotyczące EPS (2.29, Ex.: 2.26) oraz Przychodów (23.94B$, Ex.: 23.86B$). Na konferencji wynikowej CEO wskazał na zamiar cięcia kosztów, aby podnieść marże oraz zaznaczył, że na korzyść spółki działa popyt z Azji.
Freeport (FCX.US) - Spółki wydobywające miedź rosną na fali dobrego sentymentu wobec metalu przemysłowego oraz prognoz jego wzrostu w najbliższych latach. Spółka rośnie na kopytootwarciu o ok. 2%.
Diginex Inc (DGNX.US) - Spółka odpowiedzialna za produkcje oprogramowania rośnie o ok. 30% drugą sesję z rzędu. Spowodowane jest to strategicznym wzrostem firmy w stronę krypto walut, tokenizacji oraz AI.
Delta Airlines (DAL.US) - Lider amerykańskich linii lotniczych również publikował dziś swoje wyniki, w których pobił on oczekiwania. Jest to szczególnie ważny odczyt pozwalający ocenić siłę amerykańskiego biznesu i konsumenta w warunkach zmniejszonej transparentności makroekonomicznej. Spółka rośnie na otwarciu o ponad 5% dzięki zapewnieniom CEO że zamknięcie rządu nie wpłynęło na wyniki oraz że spółka notuje rekordowe przychody operacyjne dzięki popytowi ze strony klienta premium.
