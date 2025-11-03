czytaj więcej
09:05 · 3 listopada 2025

Kalendarz ekonomiczny: PMI, ISM oraz ADP w nadchodzącym tygodniu 📄

Uwaga rynków finansowych będzie zwrócona w kierunku publikacji makroekonomicznych z prywatnych instytutów ekonomicznych, takich jak ISM, PMI oraz ADP. Dane rządowe nadal nie są publikowane z racji trwającego zamknięcia amerykańskiego rządu.

Oprócz powyższych publikacji warto będzie również zwrócić uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed, którzy zabiorą głos w poniedziałek (Cook), wtorek (Bowman) oraz czwartek (Williams, Hammack, Paulson). 

Dodatkowo, dla inwestorów zainteresowanych pozostałymi rynkami poza USA we wtorek oraz czwartek zostaną ogłoszone decyzje w sprawie stóp procentowych banku centralnego Australii oraz Wielkiej Brytanii. 

Szczegółowy kalendarz tygodnia:

Poniedziałek, 03 listopada

  • cały dzień - Japonia, święto bankowe
  • 08:30 - Szwajcaria, CPI za październik
  • 09:00 - Polska, PMI produkcyjny za październik
  • 09:15 - Hiszpania, PMI produkcyjny za październik
  • 09:45 - Francja, PMI produkcyjny za październik
  • 09:55 - Niemcy, PMI produkcyjny za październik
  • 10:00 - Strefa Euro, PMI produkcyjny za październik
  • 10:30 - UK, PMI produkcyjny za październik
  • 15:30 - USA, PMI produkcyjny za październik
  • 16:00 - USA, Indeks ISM za październik 
  • 20:00 - USA, FOMC Cook 

Wtorek, 04 listopada

  • 01:30 - Japonia, PMI produkcyjny za październik
  • 04:30 - Australia, Decyzja o stopach procentowych
  • 09:00 - Strefa Euro, Przemówienie Lagarde 
  • 12:30 - USA, FOMC Bowman
  • 16:00 - USA, JOLTS za wrzesień 
  • 22:40 - USA, Zapasy ropy (API) 

Środa, 05 listopada

  • 00:50 - Japonia, Minutes BoJ 
  • 02:45 - Chiny, PMI usługowy za październik
  • 08:00 - Niemcy, Zamówienia fabryk we wrześniu
  • 09:15 - Hiszpania, PMI usługowy za październik 
  • 09:55 - Niemcy, PMI usługowy za październik
  • 10:00 - Strefa Euro, PMI usługowy za październik
  • 10:30 - UK, PMI usługowy za październik
  • 14:15 - USA, Raport ADP za październik
  • 15:00 - Polska, Decyzja o stopach procentowych
  • 15:45 - USA, PMI usługowy za październik
  • 16:00 - USA, ISM Nie-produkcyjny za październik
  • 16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy (EIA)

Czwartek, 06 listopada

  • 08:00 - Niemcy, Produkcja przemysłowa za wrzesień
  • 09:00 - Hiszpania, Produkcja przemysłowa za wrzesień
  • 13:00 - UK, Decyzja o stopach procentowych
  • 13:00 - UK, Raport o inflacji banku Anglii
  • 16:30 - USA, Zapasy gazu (EIA)
  • 17:00 - USA, FOMC Williams 
  • 18:00 - USA, FOMC Hammack
  • 22:30 - USA, FOMC Paulson

Piątek, 07 listopada

  • 00:00 - Chiny, Bilans handlowy za wrzesień 
  • 14:30 - Kanada, Dane o zatrudnieniu 
  • 16:00 - USA, Sentyment Uniwersytetu Michigan 

Niedziela, 09 listopada

  • 02:30 - Chiny, Inflacja CPI za wrzesień 
  • 02:30 - Chiny, PPI przemysłowy za wrzesień 
4 listopada 2025, 08:00

