Kalendarz ekonomiczny: PMI, ISM oraz ADP w nadchodzącym tygodniu 📄

Uwaga rynków finansowych będzie zwrócona w kierunku publikacji makroekonomicznych z prywatnych instytutów ekonomicznych, takich jak ISM, PMI oraz ADP. Dane rządowe nadal nie są publikowane z racji trwającego zamknięcia amerykańskiego rządu.
Oprócz powyższych publikacji warto będzie również zwrócić uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed, którzy zabiorą głos w poniedziałek (Cook), wtorek (Bowman) oraz czwartek (Williams, Hammack, Paulson).
Dodatkowo, dla inwestorów zainteresowanych pozostałymi rynkami poza USA we wtorek oraz czwartek zostaną ogłoszone decyzje w sprawie stóp procentowych banku centralnego Australii oraz Wielkiej Brytanii.
Szczegółowy kalendarz tygodnia:
Poniedziałek, 03 listopada
- cały dzień - Japonia, święto bankowe
- 08:30 - Szwajcaria, CPI za październik
- 09:00 - Polska, PMI produkcyjny za październik
- 09:15 - Hiszpania, PMI produkcyjny za październik
- 09:45 - Francja, PMI produkcyjny za październik
- 09:55 - Niemcy, PMI produkcyjny za październik
- 10:00 - Strefa Euro, PMI produkcyjny za październik
- 10:30 - UK, PMI produkcyjny za październik
- 15:30 - USA, PMI produkcyjny za październik
- 16:00 - USA, Indeks ISM za październik
- 20:00 - USA, FOMC Cook
Wtorek, 04 listopada
- 01:30 - Japonia, PMI produkcyjny za październik
- 04:30 - Australia, Decyzja o stopach procentowych
- 09:00 - Strefa Euro, Przemówienie Lagarde
- 12:30 - USA, FOMC Bowman
- 16:00 - USA, JOLTS za wrzesień
- 22:40 - USA, Zapasy ropy (API)
Środa, 05 listopada
- 00:50 - Japonia, Minutes BoJ
- 02:45 - Chiny, PMI usługowy za październik
- 08:00 - Niemcy, Zamówienia fabryk we wrześniu
- 09:15 - Hiszpania, PMI usługowy za październik
- 09:55 - Niemcy, PMI usługowy za październik
- 10:00 - Strefa Euro, PMI usługowy za październik
- 10:30 - UK, PMI usługowy za październik
- 14:15 - USA, Raport ADP za październik
- 15:00 - Polska, Decyzja o stopach procentowych
- 15:45 - USA, PMI usługowy za październik
- 16:00 - USA, ISM Nie-produkcyjny za październik
- 16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy (EIA)
Czwartek, 06 listopada
- 08:00 - Niemcy, Produkcja przemysłowa za wrzesień
- 09:00 - Hiszpania, Produkcja przemysłowa za wrzesień
- 13:00 - UK, Decyzja o stopach procentowych
- 13:00 - UK, Raport o inflacji banku Anglii
- 16:30 - USA, Zapasy gazu (EIA)
- 17:00 - USA, FOMC Williams
- 18:00 - USA, FOMC Hammack
- 22:30 - USA, FOMC Paulson
Piątek, 07 listopada
- 00:00 - Chiny, Bilans handlowy za wrzesień
- 14:30 - Kanada, Dane o zatrudnieniu
- 16:00 - USA, Sentyment Uniwersytetu Michigan
Niedziela, 09 listopada
- 02:30 - Chiny, Inflacja CPI za wrzesień
- 02:30 - Chiny, PPI przemysłowy za wrzesień
Kalendarz ekonomiczny: Wystąpienia bankierów centralnych; wyniki kwartalne Ferrari, AMD oraz Pfizer (04.11.2025)
Poranna odprawa (04.11.2025)
Podsumowanie dnia: Kryptowaluty pod presją; US100 napędza Wall Street
PILNE: Mieszany odczyt ISM ↔️🚨
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.