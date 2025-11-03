Kalendarz ekonomiczny: PMI, ISM oraz ADP w nadchodzącym tygodniu 📄

Uwaga rynków finansowych będzie zwrócona w kierunku publikacji makroekonomicznych z prywatnych instytutów ekonomicznych, takich jak ISM, PMI oraz ADP. Dane rządowe nadal nie są publikowane z racji trwającego zamknięcia amerykańskiego rządu. Oprócz powyższych publikacji warto będzie również zwrócić uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed, którzy zabiorą głos w poniedziałek (Cook), wtorek (Bowman) oraz czwartek (Williams, Hammack, Paulson). Dodatkowo, dla inwestorów zainteresowanych pozostałymi rynkami poza USA we wtorek oraz czwartek zostaną ogłoszone decyzje w sprawie stóp procentowych banku centralnego Australii oraz Wielkiej Brytanii. Szczegółowy kalendarz tygodnia: Poniedziałek, 03 listopada cały dzień - Japonia, święto bankowe

08:30 - Szwajcaria, CPI za październik

09:00 - Polska, PMI produkcyjny za październik

09:15 - Hiszpania, PMI produkcyjny za październik

09:45 - Francja, PMI produkcyjny za październik

09:55 - Niemcy, PMI produkcyjny za październik

10:00 - Strefa Euro, PMI produkcyjny za październik

10:30 - UK, PMI produkcyjny za październik

15:30 - USA, PMI produkcyjny za październik

16:00 - USA, Indeks ISM za październik

20:00 - USA, FOMC Cook Wtorek, 04 listopada 01:30 - Japonia, PMI produkcyjny za październik

04:30 - Australia, Decyzja o stopach procentowych

09:00 - Strefa Euro, Przemówienie Lagarde

12:30 - USA, FOMC Bowman

16:00 - USA, JOLTS za wrzesień

22:40 - USA, Zapasy ropy (API) Środa, 05 listopada 00:50 - Japonia, Minutes BoJ

02:45 - Chiny, PMI usługowy za październik

08:00 - Niemcy, Zamówienia fabryk we wrześniu

09:15 - Hiszpania, PMI usługowy za październik

09:55 - Niemcy, PMI usługowy za październik

10:00 - Strefa Euro, PMI usługowy za październik

10:30 - UK, PMI usługowy za październik

14:15 - USA, Raport ADP za październik

15:00 - Polska, Decyzja o stopach procentowych

15:45 - USA, PMI usługowy za październik

16:00 - USA, ISM Nie-produkcyjny za październik

16:30 - USA, Zmiana zapasów ropy (EIA) Czwartek, 06 listopada 08:00 - Niemcy, Produkcja przemysłowa za wrzesień

09:00 - Hiszpania, Produkcja przemysłowa za wrzesień

13:00 - UK, Decyzja o stopach procentowych

13:00 - UK, Raport o inflacji banku Anglii

16:30 - USA, Zapasy gazu (EIA)

17:00 - USA, FOMC Williams

18:00 - USA, FOMC Hammack

22:30 - USA, FOMC Paulson Piątek, 07 listopada 00:00 - Chiny, Bilans handlowy za wrzesień

14:30 - Kanada, Dane o zatrudnieniu

16:00 - USA, Sentyment Uniwersytetu Michigan Niedziela, 09 listopada 02:30 - Chiny, Inflacja CPI za wrzesień

02:30 - Chiny, PPI przemysłowy za wrzesień

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.