Kalendarz Ekonomiczny: PMI w centrum uwagi, czyli kluczowy dzień dla globalnych rynków

Dzisejszy dzień zapowiada się jako jeden z najważniejszych dni tygodnia dla rynków finansowych pod względem danych makroekonomicznych. Szczególną uwagę inwestorów przyciągną dziś wstępne odczyty indeksów PMI, które należą do najważniejszych wskaźników wyprzedzających kondycję gospodarki. PMI pokazuje bieżące nastroje w sektorze przemysłowym i usługowym, opierając się na ankietach wśród menedżerów logistyki i zakupów, dzięki czemu bardzo szybko sygnalizuje zmiany w aktywności gospodarczej jeszcze zanim pojawią się twarde dane o produkcji czy PKB. Kluczową granicą interpretacyjną pozostaje poziom 50 punktów, oddzielający ekspansję od spowolnienia, dlatego każdy odczyt powyżej lub poniżej tego poziomu może istotnie wpływać na oczekiwania rynkowe dotyczące wzrostu gospodarczego oraz polityki monetarnej.
Kalendarz makroekonomiczny na dziś
01:00 Australia : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : aktualny odczyt 51 (prognoza 49,8) : (poprzednio 49,8)
01:00 Australia : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : aktualny odczyt 50,3 (prognoza 46,3) : (poprzednio 46,3)
02:30 Japonia : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : aktualny odczyt 54,9 (prognoza 51,2) : (poprzednio 51,6)
08:00 Norwegia : Stopa bezrobocia (s.a.) : marzec : 4,9%
08:45 Francja : Indeks zaufania biznesu : kwiecień : (prognoza 98) : (poprzednio 99)
09:15 Francja : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : (prognoza 49,5) : (poprzednio 50)
09:15 Francja : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : (prognoza 48,5) : (poprzednio 48,8)
09:30 Polska : Koniunktura konsumencka : kwiecień
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej : -12,2
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej : -9,5
09:30 Polska : Sprzedaż detaliczna : marzec
Sprzedaż detaliczna (m/m) : -5,6%
Sprzedaż detaliczna (r/r) : (prognoza 6,2%) : (poprzednio 4,3%)
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) : (prognoza 5,9%) : (poprzednio 5%)
09:30 Niemcy : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : (prognoza 51,3) : (poprzednio 52,2)
09:30 Niemcy : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : (prognoza 50,4) : (poprzednio 50,9)
10:00 Strefa Euro : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : (prognoza 50,7) : (poprzednio 51,6)
10:00 Strefa Euro : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : (prognoza 49,8) : (poprzednio 50,2)
10:30 Wielka Brytania : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : (prognoza 49,9) : (poprzednio 51)
10:30 Wielka Brytania : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : (prognoza 50) : (poprzednio 50,5)
12:00 Wielka Brytania : Wskaźnik zamówień wg CBI : kwiecień : (prognoza -33) : (poprzednio -27)
14:00 Polska : Podaż pieniądza M3 (r/r) : marzec : 10,7% : (poprzednio 10,6%)
14:30 Kanada : Inflacja producencka : marzec
IPPI (m/m) : 1,9% : (poprzednio 0,4%)
IPPI (r/r) : 5,4%
14:30 USA : Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych : tydzień : 210 tys. : (poprzednio 207 tys.)
15:45 USA : Indeks PMI dla przemysłu (wst.) : kwiecień : (prognoza 52,5) : (poprzednio 52,3)
15:45 USA : Indeks PMI dla usług (wst.) : kwiecień : (prognoza 50,1) : (poprzednio 49,8)
16:30 USA : Tygodniowa zmiana zapasów gazu : tydzień : 96 mld : (poprzednio 59 mld)
17:00 USA : Indeks Kansas City Fed dla przemysłu : kwiecień : 11
17:00 Niemcy : Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
➡️EURUSD w warunkach europejskiej stagflacji i szoku geopolitycznego
Kalendarz ekonomiczny: Wypowiedzi bankierów z EBC i wyniki spółek w centrum uwagi
Poranna odprawa 🗽Indeksy giełdowe kontynuują wzrosty wobec przedłużonego rozejmu USA z Iranem (22.04.2026)
USA: Silny konsument czy inflacyjna iluzja? Sprzedaż detaliczna kontra PPI
