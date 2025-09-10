Kalendarz ekonomiczny: PPI i raport EIA w USA (10.09.2025)

W środę nastroje w Europie są szarpane przez naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz dalszy ciąg francuskich perypetii politycznych po nominowaniu nowego premiera przez Emmanuela Macron. Dla rynku kwestie geopolityczne mają jednak na ten moment ograniczone znaczenie, a uwaga będzie coraz bardziej skupiać się na kwestiach związanych z polityką monetarną w USA. Kalendarz publikacji makroekonomicznych będzie obfitował głównie dane ze Stanów Zjednoczonych, a brak ważniejszych publikacji w Europie powinien podkreślić wagę i napięcie przed danymi dot. inflacji producenckiej w USA. Poprzedni odczyt PPI wypadł znacznie powyżej oczekiwań, kończąc serię łagodnych danych i beztroskę o wpływ ceł Donalda Trumpa na inflację. Otrzymamy równiez raport EIA dot. surowców energetycznych. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Kalendarz ekonomiczny na dziś: 14:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba 14:30, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za sierpień: PPI z wył. żywności/energii/transportu: poprzednio 2,8% r/r;

PPI z wył. żywności/energii/transportu: poprzednio 0,6% m/m;

Wskaźnik PPI: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 3,3% r/r;

Wskaźnik PPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,9% m/m;

Bazowy wskaźnik PPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,9% m/m;

Bazowy wskaźnik PPI: prognoza 3,5% r/r; poprzednio 3,7% r/r; 16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Zapasy ropy naftowej: prognoza -1,900M; poprzednio 2,415M;

Zapasy benzyny: poprzednio -3,795M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -0,3%;

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,557M;

Produkcja benzyny: poprzednio -0,109M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio 1,681M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,036M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio 1,590M;

Import ropy naftowej: poprzednio 0,434M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -0,011M; 19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 10-letnich biletów skarbowych: poprzednio 4,255%; 19:00, Stany Zjednoczone - dane PKB: Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,0%; poprzednio 3,0%;

