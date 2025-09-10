PULS GPW: WIG20 pod presją geopolityczną

Środowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się w atmosferze wyraźnych spadków na indeksach, w tym WIG20, ok 1,9 proc. Jest to podyktowane głównie napiętą sytuacją geopolityczną związaną z nocnym atakiem dronów.



W nocy z wtorku na środę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Choć sytuacja była poważna, GPW zareagowała spadkami, jednak bez paniki. W temacie konfliktu i zbrojeń - Polska również okazuje się największym beneficjentem europejskiego programu “SAFE”. Polskie spółki i firmy zbrojeniowe będą mogły liczyć na część z 150 miliardów euro, jakie program ma rozdysponować.



Obawy na polskim parkiecie napędzają również wiadomości o przesłuchaniach świadków powiązanych z próbami postawienia prezesa NBP - Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. To, w połączeniu z napięciami na granicy, powoduje, że polska złotówka zauważalnie traci wobec głównych walut.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Największej korekty doświadczają spółki energetyczne. Sprowokowane zostało to przez wyniki finansowe spółek z tego sektora, które rynek uznał za rozczarowujące.



W20 (D1)



Źródło: Xstation.

Sprzedający wydają się coraz bardziej przejmować inicjatywę na wykresie. Cena przebiła się bez trudu przez strefę wsparcia w okolicach 2800 oraz przez średnią EMA100. Biorąc pod uwagę siłę spadków, możliwe jest w najbliższym czasie przetestowanie szerszej linii trendu, wsparcia FIBO 38,2. Gdyby kurs jednak chciał wrócić do wzrostów, konieczne będzie pokonanie od dołu dotychczasowego wsparcia, które najprawdopodobniej stanie się oporem.



Wiadomości ze spółek:



Bank Handlowy (BHW.PL) - Zarząd banku zadecydował o wypłaceniu akcjonariuszom zaliczki dywidendy w wysokości 3,44 złotych na akcję. Spółka traci 1,8%.



Cyber_Folks (CBF.PL) - Spółka wyemituje dodatkowe 1,1 miliona akcji, po cenie 180 złotych za akcję. Spółka traci ok. 2% po otwarciu sesji.



PKO (PKO.PL) - Jeden z liderów wśród polskich banków był ofiarą dużego wycieku danych osobistych pracowników. Cena akcji banku spada o 2,3%.



Unimot (UNT.PL) — Spółka zajmująca się głównie produkcją i dystrybucją paliw, opublikowała wyniki.

Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale wyniosły 3,7 mln zł.

110,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej.

Na koniec II kwartału 2025 r. w sieci AVIA działało 145 stacji, a wolumen paliwa sprzedanego na stacjach wyniósł w raportowanym okresie 106.993 m sześc.

Analitycy branży podsumowują wyniki jako “dobre”, jednak rynek ewidentnie liczył na trochę więcej. Kurs traci ponad 1%.