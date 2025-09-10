WIG20 traci ponad 2% w obliczu ryzyka geopolitycznego 📉

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) notują prawie 2,5% spadki na ok. 1,5 godziny po otwarciu sesji w Warszawie. Wyprzedaż akcji banków i największych, polskich spółek wskazuje, że akcji z GPW może pozbywać się instytucjonalny kapitał, 'przestraszony' ew. ryzykiem natury geopolitycznej.
Rosja wciąż nie ustosunkowała się do incydentu dronowego w Polsce, a Polska złożyła wniosek o uruchomienie art. 4 NATO, który pozwala na konsultacje wewnątrz sojuszu i zwiększone wsparcie sojusznicze.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Donald Tusk przekazał, że przechwycone drony nadleciały z terytorium Białorusi. Według komunikatu białoruskiego ministerstwa obrony, białoruskie Siły Obrony Powietrznej namierzyły 'zagubione drony', po czym zaalarmowały Polskę i Litwę o zbliżaniu się obiektów na terytorium obi krajów
- Akcje Pekao SA tracą ponad 3% i cofają się do poziomów niewidzianych od drugiej połowy czerwca; blisko 3,5% traci Orlen.
- Obserwujemy spadki w sektorze polskich spółek wzrostowych m.in. Synektik, Benefit Systems, czy Cyber_Folks SA.
- Lepsze nastroje naturalnie panują w sektorze zbrojeniowym, gdzie alcje Lubawy notują ponad 3% wzrost, Zrembu Chojnice zwyżkują blisko 10% a Protektor o prawie 30%.
W20 (interwał D1)
W dniach 12-16 września Białoruś i Rosja przeprowadzą ćwiczenia wojskowe 'Zapad', co może przez pewien czas trzymać instytucjonalny kapitał na uboczu polskiego rynku, w obawie przed ew. kolejną eskalacją.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.