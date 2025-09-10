WIG20 traci ponad 2% w obliczu ryzyka geopolitycznego 📉

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) notują prawie 2,5% spadki na ok. 1,5 godziny po otwarciu sesji w Warszawie. Wyprzedaż akcji banków i największych, polskich spółek wskazuje, że akcji z GPW może pozbywać się instytucjonalny kapitał, 'przestraszony' ew. ryzykiem natury geopolitycznej.

Rosja wciąż nie ustosunkowała się do incydentu dronowego w Polsce, a Polska złożyła wniosek o uruchomienie art. 4 NATO, który pozwala na konsultacje wewnątrz sojuszu i zwiększone wsparcie sojusznicze.

Donald Tusk przekazał, że przechwycone drony nadleciały z terytorium Białorusi. Według komunikatu białoruskiego ministerstwa obrony, białoruskie Siły Obrony Powietrznej namierzyły 'zagubione drony', po czym zaalarmowały Polskę i Litwę o zbliżaniu się obiektów na terytorium obi krajów

Akcje Pekao SA tracą ponad 3% i cofają się do poziomów niewidzianych od drugiej połowy czerwca; blisko 3,5% traci Orlen.

Obserwujemy spadki w sektorze polskich spółek wzrostowych m.in. Synektik, Benefit Systems, czy Cyber_Folks SA.

Lepsze nastroje naturalnie panują w sektorze zbrojeniowym, gdzie alcje Lubawy notują ponad 3% wzrost, Zrembu Chojnice zwyżkują blisko 10% a Protektor o prawie 30%.

W20 (interwał D1)

W dniach 12-16 września Białoruś i Rosja przeprowadzą ćwiczenia wojskowe 'Zapad', co może przez pewien czas trzymać instytucjonalny kapitał na uboczu polskiego rynku, w obawie przed ew. kolejną eskalacją.

