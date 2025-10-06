czytaj więcej
08:10 · 6 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: przemówienia bankierów i sprzedaż detaliczna ze strefy euro 📄

Najważniejsze wnioski
Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Nie poznamy dzisiaj żadnych kluczowych publikacji, które mogłyby mieć większy wpływ na globalne rynki. 

Wśród publikacji wartych uwagi należy wymienić sprzedaż detaliczną ze strefy euro oraz przemówienia bankierów centralnych, w tym Lane, De Guindos, przewodniczącą EBC Lagarde oraz przewodniczącego BOE Bailey.

Szczegółowy kalendarz dnia:

09:15, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos

10:00, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB

10:30, Wielka Brytania - raport PMI za wrzesień:

  • Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego: prognoza 46,1; poprzednio 45,5;

19:00, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

19:30, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE

 

