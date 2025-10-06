Kalendarz ekonomiczny: przemówienia bankierów i sprzedaż detaliczna ze strefy euro 📄

Ważne przemówienia bankierów centralnych, w tym Lagarde z EBC

Shutdown w USA trwa, co powoduje ograniczenie w ilości publikowanych danych

Nie poznamy dzisiaj żadnych kluczowych publikacji, które mogłyby mieć większy wpływ na globalne rynki.

Najważniejsze wnioski Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo mało rozbudowany.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Nie poznamy dzisiaj żadnych kluczowych publikacji, które mogłyby mieć większy wpływ na globalne rynki. Wśród publikacji wartych uwagi należy wymienić sprzedaż detaliczną ze strefy euro oraz przemówienia bankierów centralnych, w tym Lane, De Guindos, przewodniczącą EBC Lagarde oraz przewodniczącego BOE Bailey. Szczegółowy kalendarz dnia: 09:15, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos 10:00, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB 10:30, Wielka Brytania - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego: prognoza 46,1; poprzednio 45,5; 19:00, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde 19:30, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE

