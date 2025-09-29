Kalendarz ekonomiczny: przemówienia bankierów z Fed i EBC 🎙️

Rozpoczynamy nowy intensywny tydzień. W dniu dzisiejszym wśród najważniejszych wydarzeń znajdują się wypowiedzi bankierów centralnych, głównie z Fed oraz EBC. Dodatkowo już za chwilę poznamy raport o inflacji CPI, HICP oraz sprzedaż detaliczną z Hiszpanii. Polityka monetarna jest teraz w centrum uwagi rynków z racji powrotu do obniżek przez Fed. Z tego względu wypowiedzi przedstawicieli rady FOMC są szczególnie ważne. W dniu dzisiejszym posłuchamy m.in. Musalema, Wallera, Williamsa i Hammacka z Fed oraz Lane, Müller, Kažaks oraz Schnabel z EBC. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Szczegółowy kalendarz dnia: 09:00, Hiszpania - dane o inflacji za wrzesień: Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 3,0% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza -0,2% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 2,7% r/r; 09:00, Hiszpania - Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii za sierpień: poprzednio 4,7% r/r; 11:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela 11:00, Strefa Euro - Przemówienie Schnabel z ECB 13:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Zarządu Fed, Wallera 14:00, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC, Ramsdena 14:00, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB 19:15, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA 19:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa

