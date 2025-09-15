Kalendarz ekonomiczny: Przemówienie Lagarde oraz dane o inflacji z Polski

Początek tygodnia zapowiada się relatywnie spokojnie. Mimo iż agencja Fitch zdecydowała się obniżyć rating Francji kontrakty terminowe na indeksy europejskie zyskują przed otwarciem rynku kasowego na Starym Kontynencie. Sam kalendarz makro na dzisiaj jest relatywnie pusty, ale poznamy kilka ciekawych odczytów. Uwagę przykuć mogą przede wszystkim dane CPI z Polski oraz przemówienie Lagarde z EBC.
Najważniejsze wydarzenia makro:
10:00, Polska - dane o inflacji za sierpień:
- Wskaźnik CPI: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
- Wskaźnik CPI: prognoza 2,8% r/r; poprzednio 3,1% r/r;
11:00, Strefa Euro - bilans handlowy za lipiec:
- Bilans handlowy: prognoza 11,7B; poprzednio 7,0B;
13:30, Strefa Euro - Przemówienie Schnabel z ECB
14:30, Kanada - Sprzedaż nowych samochodów za lipiec:
- poprzednio 177,3K m/m;
14:30, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za wrzesień:
- Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku: prognoza 4,30; poprzednio 11,90;
14:30, Kanada - Sprzedaż przemysłowa za lipiec:
- prognoza 1,7% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
14:30, Kanada - Sprzedaż hutrowa za lipiec:
- prognoza 1,4% m/m; poprzednio 0,7% m/m;
20:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde
