Kalendarz ekonomiczny: Przemówienie Powella w Jackson Hole

Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem będzie przemówienie prezesa Fed Jerome'a Powella podczas sympozjum w Jackson Hole w stanie Wyoming.
Rynki oczekują, że Powell podkreśli podejście oparte na danych, unikając wyraźnych sygnałów dotyczących decyzji we wrześniu. Po jastrzębich komentarzach Fed i lepszych danych PMI inwestorzy obniżyli prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych we wrześniu do 73,3%. Z drugiej strony Goldman Sachs spodziewa się, że Powell będzie miał gołębie nastawienie, torując drogę do trzech obniżek stóp procentowych począwszy od września.
Ponadto wysłuchamy również komentarzy Collinsa i Hammacka.
Szczegółowy kalendarz dnia:
14:30 Kanada – Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za czerwiec:
- Sprzedaż detaliczna: poprzedni wynik -1,1% m/m;
- Sprzedaż detaliczna: prognoza 1,3% m/m; poprzedni wynik -1,1% m/m;
14:30 Kanada – Sprzedaż w sektorze produkcyjnym za lipiec:
- poprzedni 0,3% m/m;
14:30 Kanada – Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za czerwiec:
- Sprzedaż detaliczna: prognoza 0,9% m/m; poprzedni wynik -0,2% m/m;
16:00 Stany Zjednoczone - Wystąpienie prezesa Fed Powella
18:00 Stany Zjednoczone – Przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa
