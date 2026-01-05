Kalendarz ekonomiczny: Raport ISM dla przemysłu z USA 📈

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Jedyną publiakacją wartą uwagę są dane ISM dla przemysłu z USA.
Szczegółowy kalendarz dnia:
09:00, Hiszpania – dane z rynku pracy za grudzień:
-
Zmiana liczby bezrobotnych: prognoza 5,7 tys.; poprzednio -18,8 tys.;
09:30, Szwajcaria – dane PMI za grudzień:
-
Manufacturing PMI: prognoza 49,9; poprzednio 49,7;
16:00, Stany Zjednoczone – dane ISM za grudzień:
- ISM Manufacturing PMI: prognoza 48,3; poprzednio 48,2;
- Zatrudnienie w przemyśle (ISM): poprzednio 44,0;
- Nowe zamówienia w przemyśle (ISM): poprzednio 47,4;
- Ceny w przemyśle (ISM): prognoza 59,0; poprzednio 58,5;
