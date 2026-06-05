Kalendarz Ekonomiczny: Raport NFP z amerykańskiego rynku pracy w centrum uwagi

Globalne rynki finansowe koncentrują się dziś na kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy za maj, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP). Raport ten dostarczy istotnych wskazówek dotyczących kondycji gospodarczej USA oraz presji płacowej, co ma fundamentalne znaczenie dla dalszych decyzji Rezerwy Federalnej w kwestii stóp procentowych. Słabszy odczyt może nasilić spekulacje na temat łagodzenia polityki monetarnej przez Fed, wywierając presję na dolara amerykańskiego, podczas gdy dane silniejsze od prognoz mogą umocnić USD. Instrumenty o wysokiej zmienności w trakcie dzisiejszej sesji to przede wszystkim pary walutowe z USD (np. EUR/USD), indeksy giełdowe z Wall Street (S&P 500, NASDAQ) oraz złoto. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej W Japonii wydatki gospodarstw domowych za kwiecień spadły o 0,5% w ujęciu rocznym, co okazało się odczytem lepszym od rynkowego konsensusu zakładającego spadek na poziomie -1,4% r/r.

W Indiach bank centralny podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, pozostawiając główną stopę referencyjną na poziomie 5,25%. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:45 Francja – publikacja danych o produkcji przemysłowej oraz bilansie handlowym za kwiecień

08:45 Francja - produkcja przemysłowa (prognoza -0,2%; poprzednio 1%).

09:00 | Czechy – dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień (prognoza +3,6%; poprzednio 4,9%).

09:00 | Turcja – inflacja CPI za maj (prognoza 32,5% r/r) oraz inflacja producencka PPI.

11:00 | Strefa euro – finalne dane o PKB za I kwartał 2026 r. (prognoza +0,1% k/k i +0,8% r/r).

11:00 | Włochy – sprzedaż detaliczna za kwiecień (prognoza 0,2%; poprzednio 0,8%)

14:00 | Polska – publikacja protokołu z majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

14:30 | USA – raport z rynku pracy za maj: stopa bezrobocia: prognoza 4,3%; poprzednio 4,3% zatrudnienie poza rolnictwem (NFP): prognoza +85 tys.; poprzednio 115 tys. płaca godzinowa: prognoza +0,3% m/m i +3,4% r/r.

14:30 | Kanada – raport z rynku pracy za maj (prognoza wzrostu zatrudnienia o 10,1 tys; poprzednio -17,7 tys.).

14:30 | Kanada – stopa bezrobocia (prognoza 6,9%; poprzednio 6,9%)

16:00 | Kanada – indeks aktywności gospodarczej Ivey PMI (prognoza 54,7 pkt).

19:00 | USA – liczba aktywnych wież wiertniczych na rynku ropy (prognoza 432)

20:00 | Wielka Brytania – wystąpienie prezesa Banku Anglii, Andrew Baileya.

21:00 | USA – dane o kredycie konsumenckim za kwiecień (prognoza 17,1 mld USD). Wyniki spółek W piątek, 5 czerwca 2026 roku, kalendarz publikacji wyników finansowych kluczowych spółek z Wall Street oraz giełd europejskich pozostaje pusty. Główne korporacje zakończyły już raportowanie za miniony kwartał. Rynki warte uwagi EUR/USD – główna para walutowa będzie bezpośrednio reagować na odchylenia danych NFP i stopy bezrobocia od rynkowego konsensusu, co wyznaczy krótkoterminowy trend dla dolara.

S&P 500 / NASDAQ – rynki akcji w USA wykazują podwyższoną wrażliwość na dane o płacy godzinowej (presja inflacyjna) oraz ogólną dynamikę zatrudnienia w kontekście przyszłych stóp procentowych.

Złoto (XAU/USD) – kruszec pozostaje wrażliwy na zmiany rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz pozycjonowanie spekulacyjne po kluczowych odczytach makroekonomicznych z USA.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.