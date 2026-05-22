Kalendarz ekonomiczny 🗽Raport Uniwersytetu Mcihigan w centrum uwagi, dane Ifo z Niemiec biją prognozy (22.05.2026)

Dzisiejszy kalendarz makro jest relatywnie lekki, uwaga inwestorów skoncentruje się na finalnym odczycie danych o nastrojach konsumentów i oczekiwaniach inflacyjnych z USA wg. badania UoM oraz sprzedaży detalicznej i PPI z Kanady. Dane o nastrjach biznesowych z Europy przekroczyły oczekiwania.
-
Francuski wskaźnik klimatu biznesowego utrzymał się na poziomie 94 pkt, zgodnie z oczekiwaniami rynku i poprzednim odczytem, ale indeks koniunktury w przemyśle wzrósł do 102 pkt wobec prognozowanych 99 pkt i wcześniejszych 100 pkt, sygnalizując poprawę aktywności sektora.
- Niemiecki indeks oczekiwań IFO wyniósł 83,8 pkt, przewyższając konsensus na poziomie 83,5 pkt oraz poprzedni odczyt 83,3 pkt. Składowa IFO dotycząca bieżących warunków gospodarczych w Niemczech spadła do 86,1 pkt z 85,1 pkt oczekiwanych i 85,4 pkt wcześniej.
- Główny indeks klimatu biznesowego IFO dla Niemiec wyniósł 84,9 pkt wobec prognozowanych 84,2 pkt i 84,4 pkt poprzednio, wskazując na umiarkowaną poprawę nastrojów w gospodarce.
Kalendarz makroekonomiczny
- 14:30 | Kanada — Sprzedaż detaliczna (m/m)
- Konsensus: 0,6%
- Poprzednio: 0,7%
- 14:30 | Kanada — Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m)
- Konsensus: 0,9%
- Poprzednio: 0,5%
- 14:30 | Kanada — PPI (m/m)
- Konsensus: 1,3%
- Poprzednio: 2,4%
- 14:30 | Kanada — Bazowy PPI (r/r)
- Konsensus: 7,8%
- Poprzednio: brak widocznego odczytu
- 14:30 | USA — Richmond Fed Manufacturing Index (m/m)
- Konsensus: 2,6%
- Poprzednio: 12,0%
- 16:00 | USA — Uniwersytet Michigan: indeks sentymentu konsumentów (finalny)
- Konsensus: 48,2 pkt
- Poprzednio: 48,2 pkt
- 16:00 | USA — Uniwersytet Michigan: 5-letnie oczekiwania inflacyjne (finalne)
- Konsensus: 3,4%
- Poprzednio: 3,4%
- 16:00 | USA — Uniwersytet Michigan: 1-roczne oczekiwania inflacyjne (finalne)
- Konsensus: 4,6%
- Poprzednio: 4,5%
- 16:00 | USA — Uniwersytet Michigan: oczekiwania konsumentów
- Konsensus: 48,5 pkt
- Poprzednio: 48,5 pkt
- 16:00 | USA — Uniwersytet Michigan: bieżące warunki
- Konsensus: 48 pkt
- Poprzednio: 47,8 pkt
Wypowiedzi bankierów centralnych
- 13:30 | EBC — Wystąpienie Borisa Vujčicia
- 13:30 | EBC — Wystąpienie Mullera
- 13:30 | EBC — Wystąpienie Kazimira
- 16:00 | Fed — Wystąpienie Christophera Wallera
EURUSD (interwał D1)
Źródło: xStation5
Komentarz walutowy: Dolar wciąż silny w obliczu niespójnych komunikatów z Bliskiego Wschodu
Poranna odprawa (22.05.2026) Nasdaq kontynuuje wspinaczkę, wzrosty w Azji i Europie 📈
Podsumowanie dnia na GPW: Spadki gigantów ciążą WIG20
Podwyżki stóp w Polsce mniej prawdopodobne?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.