Poranna odprawa (22.05.2026) Nasdaq kontynuuje wspinaczkę, wzrosty w Azji i Europie 📈

Azjatyckie giełdy kontynuowały wzrosty drugi dzień z rzędu, wspierane rotacją kapitału w stronę spółek powiązanych z rozwojem AI i wciąż solidnymi nastrojami na giełdzie amerykańskiej. Indeks MSCI Asia zyskał ok. 1%, a liderem był japoński Nikkei, który wzrósł o 2,7%.
- Najsilniejszym sygnałem była zwyżka SoftBanku o 11%, napędzana oczekiwaniami wobec ekspozycji spółki na infrastrukturę AI. Lenovo osiągnęło w Hongkongu najwyższy poziom od 26 lat po mocnych wynikach w segmentach związanych ze sztuczną inteligencją.
- Poprawa sentymentu widoczna jest także poza Azją: kontrakty na Nasdaq 100 rosną o 0,4%, a europejskie indeksy zmierzają do wyższego otwarcia. R
- Apetyt na ryzyko ograniczają nieco czynniki geopolityczne, ale ropa Brent spada poniżej 102 USD za baryłkę, mimo sygnałów z Iranu wskazujących na "twardą pozycję" negocjacyjną co do Ormuz i obecności wzbogaconego uranu w kraju.
- Złoto spadło w okolice 4540 USD za uncję, co sugeruje częściową realizację zysków mimo utrzymującego się napięcia geopolitycznego. Jen pozostawał słaby, blisko poziomu 159 za dolara, po niższym od oczekiwań odczycie kluczowej inflacji w Japonii.
- Niemiecki indeks nastrojów konsumenckich GfK wskazał -29,8, sugerując poprawę z -33,3 poprzednio i -34 prognoz. Finalne PKB Niemiec za I kwartał k/k wyniosło 0,3%, zgodnie z prognozą i dynamiką z poprzedniego kwartału.
- Donald Trump zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy USA.
- OpenAI utrzymało w I kwartale przewagę nad Anthropic pod względem przychodów, generując ok. 5,7 mld USD, o około 1 mld USD więcej niż główny rywal wg. The Information. Jednocześnie Anthropic dynamicznie zwiększa skalę działalności. Roczne tempo przychodów spółki zbliżyło się ostatnio do 45 mld USD, wyraźnie przewyższając około 25 mld USD raportowane dla OpenAI. Firma prognozuje również bardzo mocny II kwartał, w którym przychody mają wzrosnąć dwukrotnie do 11 mld USD, przy oczekiwanym zysku na poziomie około 600 mln USD. Obie spółki planują IPO w tym roku
Wykres US100 (H1)
Kontrakt na Nasdaq po chwilowym cofnięciu wybija się ponownie powyżej 29550 punktów, skąd byki prawdopodobnie planują atak na nowe maksima. Benchmark znalazł się powyżej dwóch, wykładniczych średnich kroczących na interwale godzinowym, wskazując poprawę momentum, podczas gdy RSI wskazuje poziom 60 - wciąż daleki od ekstremalnego wykupienia. Ważne wsparcie stanowią okolice 29100 - 29000 punktów, a kluczowego oporu możemy szukać przy psychologicznej granicy 29,750 (ostatnie szczyty), a poziomem okrągłych 30,000 punktów.
Źródło: xStation5
