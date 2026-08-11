Kalendarz Ekonomiczny: RBA utrzymuje stopy, rynek czeka na dane z rynku nieruchomości w USA

Wtorkowy kalendarz makroekonomiczny jest relatywnie pusty i pozbawiony kluczowych publikacji wskaźników wyprzedzających najwyższego ciężaru gatunkowego. Mimo to inwestorzy skupiają swoją uwagę na dwóch istotnych wydarzeniach dnia: rano w centrum zainteresowania znalazła się decyzja Banku Rezerwy Australii (RBA) dotycząca stóp procentowych oraz towarzyszący jej raport monetarny, z kolei po południu kluczowym odczytem będzie amerykańska sprzedaż domów na rynku wtórnym.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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Bank Rezerwy Australii (RBA) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 4,35%, co było w pełni zgodne z rynkowym konsensusem.
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W towarzyszącym decyzji raporcie oraz podczas wystąpienia szefowej RBA, Michele Bullock, podkreślono utrzymującą się lepkość inflacji i powściągliwe podejście do ewentualnego luzowania polityki.
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Australijski wskaźnik zaufania biznesu utrzymał się na ujemnym poziomie -6 pkt.
Kalendarz makroekonomiczny
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09:00 Czechy - Inflacja CPI fin. (m/m). Konsensus: 0,6%. Poprzedni odczyt: -0,3%.
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09:00 Czechy - Inflacja CPI fin. (r/r). Konsensus: 1,7%. Poprzedni odczyt: 1,5%.
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10:00 Włochy - Bilans handlu zagranicznego (EUR). Konsensus: 4,75 mld. Poprzedni odczyt: 4,79 mld.
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16:00 USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym. Konsensus: 4,05 mln. Poprzedni odczyt: 4,09 mln.
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22:40 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API. Konsensus: -1,1 mln brk. Poprzedni odczyt: 2,69 mln brk.
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę:
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AUD/USD – w centrum uwagi po porannej decyzji RBA i wystąpieniu Michele Bullock, które wyznaczają kierunek dla dolara australijskiego na najbliższe sesje.
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S&P 500 (US500) – dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym z USA będą weryfikacją kondycji amerykańskiego konsumenta i rynku nieruchomości.
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Ropa WTI – oczekuje na wieczorny odczyt tygodniowej zmiany zapasów paliw według API.
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