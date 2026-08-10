Przegląd walutowy: Jen wraca do strat, dolar pod presją (10.08.2026)

W wyniku rekordowej interwencji ze strony japońskiego Ministerstwa Finansów oraz amerykańskiego Departamentu Skarbu, jen umocnił się o przeszło 5%, odrabiając straty poniesione na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, czyli od wybuchu wojny w Iranie. Po osiągnięciu lokalnego minimum poniżej poziomu 156, para USDJPY powróciła jednak do wzrostów.

Wykres 1: Notowania wybranych walut [vs. USD] (31.07 - 07.08)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Jen japoński (JPY)

Istotnie nie zmieniły się fundamenty – te wciąż nakładają na japońską walutę presję. Kluczowa pozostaje oczywiście kwestia carry trade, czyli handlu na różnicy stóp procentowych. Dopóki rozbieżność między prognozowanym poziomem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Japonii pozostaje znaczna, nawet opiewające na blisko 90 miliardów dolarów mogą okazać się niewystarczające, aby trwale odwrócić trend.

Wykres 2: USDJPY (31.10.2025 - 10.08.2026)

Źródło: xStation, 10.08.2026

Obecnie różnica między stopami po obu stronach oceanu wynosi aż 2,675%. Rynkowe wyceny sugerują, że w najbliższych miesiącach nieco się ona zawięzi – w lipcu 2027 r. ma wynieść ok. 2,35%. Wydaje się jednak, że inwestorzy oczekują ze strony Banku Japonii bardziej stanowczych działań, na co okazja pojawi się dopiero 18 września. Decyzja o podniesieniu wówczas stóp procentowych może stanowić dla rynku istotną deklarację, doprowadzając do wzrostu zakładów za kolejnymi podwyżkami w kolejnych miesiącach. Obecnie taki ruch jest wyceniony w ok. 60%.

Wykres 3: Implikowana rynkowo ścieżka stóp procentowych Banku Japonii (2026-2027)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

W międzyczasie uwaga rynku spocznie na Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie – Japonia pod kątem zapotrzebowania energetycznego niemal w pełni zależna od importu, a blisko 90% ropy naftowej w standardowych warunkach trafia tam z Bliskiego Wschodu.

Wykres 4: Struktura importu ropy naftowej Japonii (2024)

Źródło: OEC, 10.08.2026

Nie można jednak przy tym wykluczyć kolejnych interwencji, czego wydają się obawiać rynki. Pozycjonowanie jena uległo mocnej zmianie po tym jak wielu inwestorów wycofało krótkie pozycje spekulacyjne w obawie o wystąpienie kolejnych działań mających na celu obronę kursu.

Wykres 5: Pozycjonowanie jena (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Dolar amerykański (USD)

Za nami publikacja lipcowego raportu NFP. Liczba nowych etatów w amerykańskiej gospodarce spadła o 23 tysiące, rozmijając się względem oczekiwań o 5 odchyleń standardowych. Choć w świecie makroekonomii ekstremalne zjawiska występują znacznie częściej (tzw. grube ogony), to przy założeniu wzorcowego wpisywania się danych w rozkład normalny, na kolejny taki odczyt musielibyśmy czekać 290 tysięcy lat.

Wykres 6: NFP oraz komponent dot. zatrudnienia w ISM PMI (2016 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Reakcja rynku była zdecydowanie odczuwalna, nie jednak równie silna jak wielu mogłoby oczekiwać. Straty dolara ograniczał m.in. spadek stopy bezrobocia (do 4,1%) oraz problemy z odsezonowaniem danych (spadek wynikał głównie z niższej liczby etatów w sektorze edukacji publicznej).

Wykres 7: NFP oraz stopa bezrobocia (1980 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Warto jednak zaznaczyć, że wyższe ceny energii odbiły się na spółkach z sektora handlu detalicznego oraz sektora rekreacji i hotelarstwa (i to pomimo dobiegającego w lipcu końca Mundialu). Inwestorzy nie są obecnie przekonani co do tego w którą stronę Fed pokieruje się we wrześniu – przyglądając się rynkowym wycenom, szanse na podwyżkę można porównać do rzutu monetą.

Wszystkie oczy skierowane są w stronę zaplanowanego na środę odczytu inflacyjnego za lipiec. Jeżeli pomimo wzrostu cen ropy naftowej oraz gazu wykaże on podobne wartości co w czerwcu, spodziewamy się, że komitet pod przewodnictwem Kevina Warsha wstrzyma się od podwyżki do kolejnego posiedzenia.

Wykres 8: Inflacja CPI w USA (2004 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Dla samego Warsha byłaby to sytuacja wyjątkowo komfortowa. W razie intensyfikacji obaw inflacyjnych komitet zostałby niemal zmuszony do podniesienia stóp – zwłaszcza w obliczu ożywienia dyskusji dot. niezależności Fedu. Temat powrócił na tapet po kolejnych groźbach Donalda Trumpa skierowanych w stronę Lisy Cook, jednej z decydentek FOMC. Te pojawiły się ponad miesiąc po tym jak Sąd Najwyższy, uznał ostatnie działania prezydenta na tej płaszczyźnie jako nieprawomocne.

Polski złoty (PLN)

Złoty pozostawał w minionym tygodniu w silnym trendzie bocznym, oscylując wokół poziomu 4,30. Krajowe odczyty były nieliczne. W zasadzie ograniczały się do drugorzędnych danych PMI z przemysłu za lipiec. Gwoli spełnienia kronikarskiego obowiązku – wskaźnik wzrósł do 49. To wynik powyżej oczekiwań, wciąż jednak niższy od 50, czyli poziomu, który teoretycznie rozgraniczać powinien rozwój od kurczenia się sektora. Pesymizm panujący wśród ankietowanych nie jest spójny z publikowanymi w ostatnich miesiącach twardymi danymi makroekonomicznymi dot. produkcji przemysłowej.

Wykres 9: Wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego i produkcja przemysłowa w Polsce (2016 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026

Choć pozostajemy zdania, że polska waluta zależna będzie w kolejnych tygodniach przede wszystkim od czynników zewnętrznych (zwłaszcza publikacji danych z USA oraz rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie), to w nadchodzących dniach czeka nas wyjątkowo dużo danych, którym z dużym zaciekawieniem się przyjrzymy.

Na pierwszym planie znajdzie się czwartkowy odczyt dynamiki PKB za Q2, który powinien wykazać dynamikę wzrostu przekraczającą 3,5% odnotowane w pierwszym kwartale roku. Równie (bądź nawet bardziej) istotny z perspektywy rynku walutowego będzie piątkowy odczyt inflacji bazowej. Rynkowy konsensus zakłada powrót do 3,1%. Spadek mógłby przynieść powrót dyskusji o cięciach stóp procentowych, choć jesteśmy zdania, że ostatni wzrost cen surowców energetycznych oraz zaskoczenie w górę w zakresie sprzedaży detalicznej nakazują w zakresie luzowania polityki monetarnej ostrożność.

Wykres 10: Dynamika PKB i wskaźnik nastrojów w biznesie w Polsce (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.08.2026