Podsumowanie Dnia: Rynek dyskontuje klęskę negocjacji, ceny ropy i gazu szybują

USA
- Poniedziałkowa sesja charakteryzowała się niespotykanym w ostatnich miesiącach brakiem zmienności. Główne indeksy w USA straciły ok. 0,2–0,6%. Najbardziej zmienne okazały się wyceny Russell 2000.
- Brak istotnych publikacji ze strony spółek oraz brak odczytów makroekonomicznych zwrócił uwagę inwestorów w stronę Iranu. Kolejny epizod negocjacji staje pod coraz większym znakiem zapytania, a niepokój i zniecierpliwienie inwestorów wyraźnie widać na cenach surowców.
- Sam Donald Trump odniósł się do szeregu żądań ze strony Iranu w swojej publikacji na platformie Truth Social. Miał on udzielić negatywnej odpowiedzi na żądania dot. reperacji przez Iran.
- Przedstawiciele Iranu mieli zakomunikować, że status cieśniny Ormuz nie wróci do stanu sprzed lutego 2025.
- Szereg firm inwestycyjnych podniosło swoje roczne cele dla S&P 500.
- Nowy prezes Rezerwy Federalnej, Kevin Warsh, zakończył procedurę wyprzedaży swoich aktywów finansowych – zgodnie z procedurą narzuconą przez komitet etyki Fed.
Wiadomości ze spółek, USA:
- Apple (AAPL.US): Spółka traci ok. 1% po otrzymaniu negatywnej rekomendacji ze strony banku inwestycyjnego. W swojej ocenie analitycy wskazali głównie na presję na marże/ceny nowych iPhone'ów.
- Intel (INTL.US): Producent chipów z USA traci aż 3% na otwarciu, po ogłoszeniu nowej emisji akcji w celu pokrycia swoich inwestycji. Wartość oferty wynosi aż 15 miliardów USD.
- Monday.Com (MNDY.US): Dostawca oprogramowania traci aż 9% po publikacji wynikowej. Mimo zauważalnego pobicia konsensusu rynkowego (Przychody: 364,6 mln vs 355 mln; EPS: 1,48$ vs 1,11$) to rozczarowanie prognozami wyraźnie zaniepokoiło akcjonariuszy.
- Berkshire Hathaway (BRKB.US) : Fundusz inwestycyjny rośnie dziś o ponad 2% mimo umiarkowanych wyników. Niewielkie wzrosty operacyjne rekompensowane są przez zapowiedź dużych skupów akcji.
Europa
- Europejskie indeksy znajdują się pod silną presją cen gazu, ten wyraźnie zyskał na fali coraz mniej obiecującego statusu negocjacji z Iranem. Kontrakty na większość głównych indeksów Europy kończą dzień na niewielkim minusie. Najgorzej w dziennym zestawieniu wypada brytyjski FTSE100, który osuwa się ok. 0,5%.
Wiadomości ze spółek, Europa
- Vistry Group: Spółka traci 12% po doniesieniach, jakoby Allianz ma ograniczyć pokrycie ubezpieczeń kredytowych wśród dostawców materiałów budowlanych w UK.
- Stabilus: Koncern traci ok. 5% po ogłoszeniu zerwania kontraktu z dotychczasowym CFO spółki.
- Volkswagen AG: Główni udziałowcy firmy, rodziny Porsche oraz Piëch, mają wywierać presję na pozostałych istotnych akcjonariuszy, aby ci poparli planowany program radykalnych reform w spółce. Akcje tracą ok. 1%.
Forex
- Wyceny jena ponownie się załamują. Japońska waluta notuje druzgocące straty względem większości głównych walut. Najbardziej względem jena zyskuje funt brytyjski - aż 1%. Za nim dolar amerykański oraz euro - ze wzrostami kolejno 0,9% i 0,7%.
- Traci również frank szwajcarski, który osuwa się względem głównych walut o 0,3–0,5%.
Towary
- Ceny węglowodorów wracają do wyraźnych wzrostów, na fali domniemanej klęski negocjacji pomiędzy Omanem, Iranem i USA.
- Ropa, zarówno Brent jak i WTI, rosną o ponad 6%. Brent wraca powyżej poziomu 87 USD za baryłkę.
- Ogromne wzrosty gazu ziemnego w Europie. Kontrakty na surowiec wzrosły na dzisiejszej sesji o ponad 13% - osiągając poziom 61 Euro.
- Srebro odrabia część strat, po odbiciu się od poziomu ~55 USD. Ceny rosną o ok. 2%.
Krypto
- Nastrój na rynku krypto w poniedziałek jest wyraźnie negatywny. Przeważająca większość tokenów traci.
- Liderem spadków wśród głównych tokenów jest Ethereum, ze spadkami ok. 2,5% i poziomem poniżej 1880$.
- Tuż za nim jest Bitcoin oraz Solana, straty również sięgają ok. 2%. Bitcoin ponownie spada poniżej poziomu 64,000 USD.
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