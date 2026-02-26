Kalendarz ekonomiczny: Rozmowy USA-Iran w Genewie w centrum uwagi

Dzisiejsza sesja europejska zapowiada się spokojnie, za czym stoi brak istotnych publikacji makroekonomicznych, więc uwaga rynku skupia się na trzeciej rundzie rozmów nuklearnych USA–Iran w Genewie, postrzeganych jako ostatnia szansa na uniknięcie eskalacji konfliktu. W sesji amerykańskiej kluczowe będą dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, choć oczekuje się, że odczyty w pobliżu prognoz nie wpłyną znacząco na rynek. Uwagi inwestorów mogą przyciągnąć również wystąpienia Lagarde i Lombardelli z EBC i BoE.
- 09:30 🇪🇺 Przemówienie prezes EBC Lagarde (brak prognozy)
- 11:00 🇪🇺 Zaufanie konsumentów (luty): prognoza -12,2, poprzednio -12,2
- 11:00 🇪🇺 Wskaźnik nastrojów gospodarczych (luty): prognoza 99,4, poprzednio 99,8
- 11:00 🇪🇺 Klimat biznesowy (luty): prognoza 7,2, poprzednio 7,5
- 11:00 🇪🇺 Nastroje w sektorze usług (luty): prognoza -6,8, poprzednio -6,1
- 11:20 🇬🇧 Przemówienie Lombardelli z Banku Anglii (brak prognozy)
- 14:30 🇺🇸 Liczba nowych bezrobotnych (13 lutego): prognoza 1,869 mln, poprzednio 1,860 mln
- 14:30 🇺🇸 Średnia z 4 tygodni liczby nowych bezrobotnych (20 lutego): prognoza 219 tys., poprzednio 219 tys.
- 14:30 🇺🇸 Liczba nowych bezrobotnych (20 lutego): prognoza 216 tys., poprzednio 206 tys.
- 16:00 🇺🇸 Rachunek bieżący (IV kwartał): prognoza -9,68 mld, poprzednio -7,70 mld
- 16:30 🇺🇸 Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA (20 lutego): prognoza -144 mld, poprzednio -144 mld
- 17:00 🇺🇸 Aktywność produkcyjna Fed w Kansas (luty): prognoza -2, poprzednio -2
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.