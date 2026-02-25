Komentarz walutowy: Nieuniknione obniżki stóp procentowych w Polsce?

Ostatnie dane z gospodarki Polski dają poważne nadzieje na kolejne, poważne obniżki stóp procentowych w tym roku. Wzrost stopy bezrobocia do 6% wobec 5,4% rok wcześniej nie jest dziełem statystycznego przypadku i rzeczywiście świadczy o słabości rynku pracy; to też najwyższy poziom od 'popandemicznego' 2021 roku. Dane uzupełnił też niższy od prognoz wzrost wynagrodzeń, który prof. Adam Glapiński ostatnio wskazywał jako główne ryzyko dla presji inflacyjnej w Polsce. Istotne złagodzenie dynamiki wzrostu wydaje się 'zdejmować' z Rady Polityki Pieniężnej jeden z głównych 'hamulców' obniżek stóp procentowych.

Jeśli trend słabnącego rynku pracy miałby utrzymać się w tym roku bez istotnego pogorszenia, wydaje się, że cięcia nawet w przedziale od 75 pb do 100 pb w tym roku wydawałyby się uzasadnione. Nie wydaje się, by prognozy inflacyjne w marcu wskazały na istotny wzrost, choć należy tu uważnie obserwować ceny towarów energetycznych na globalnych rynkach. Wydaje się, że obecnie to właśnie w kierunku cen ropy przesunął się główny wektor ryzyka inflacyjnego. Z drugiej strony sezonowość (budownictwo, ogrodnictwo i inne) oraz kończące sie umowy zatrudnienia - często z datami granicznymi na przełomu roku wsparły prawdopodobny wzrost bezrobocia.

Należy pamiętać jednak, że wskaźnik bezrobocia w Polsce jest drugim najniższym w całej Unii Europejskiej, a ogólna kondycja gospodarki jest bardzo solidna. Wydaje się, że obecna dynamika może wesprzeć wreszcie dłuższe odbicie na parze USD/PLN, która może pierwszy raz od lutego 2025 roku przetestować wykładniczą, 200-sesyjną średnią w okolicach 3,65. Amerykańskiego dolara wspierają aktualnie dość solidne dane z gospodarki amerykańskiej i 'spokojne' stanowisko Fed, który nie wysyła specjalnie gołębich sygnałów, mimo żywych do niedawna oczekiwań na kontynuację luzowania polityki monetarnej po drugiej stronie Atlantyku.

Wydaje się, że przed obniżkami stóp procentowych w Polsce w tym roku mógłby powstrzymać RPP tylko bardzo dynamiczny i trwały wzrost cen ropy. Kontrakty na baryłkę Brent na globalnych rynkach cofnęły się jednak do 70 USD z ponad 72 USD obserwowanych niedawno, a rynki wciąż mają powody by wierzyć w pokojowe rozwiązanie negocjacji USA z Iranem. Warto podkreślić jednak, że nawet wybuch konfliktu zbrojnego nie oznacza automatycznie wysokich cen ropy przez cały rok - pamiętamy jak ropa drożała podczas ostatniej opreacji Izraela i Iranu w Iranie, po czym oddała wszystkie wzrosty i tąpnęła do ok. 60 USD za baryłkę.

O godzinie 10:00 obserwujemy, na szerokim rynku obserwujemy niewielkie osłabienie siły amerykańskiego dolara. Obecnie za dolara płacimy 3,5792 zł, za euro 4,2197 zł, za franka 4,6235 zł, za funta 4,8374 zł.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB