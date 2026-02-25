czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:45 · 25 lutego 2026

Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Nvidia w centrum uwagi Wall Street

-
-
Dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki, a nastroje Wall Street zdominuje raport kwartalny największej spółki na świecie, Nvidia (NVDA.US), który społka opublikuje po sesji w USA. 

Kalendarz makro

11:00 - finalne dane CPI, 1,7% r/r prognoz vs 1,7% poprzednio (-0,5% m/m prognoz vs 0,2% poprzednio)

16:30 - zmiana zapasów ropy wg. EIA, prognoza 1,925 mln baryłek vs -9 mln baryłek poprzednio

Komentarze banków centralnych

11:00 - EBC Vujcic

16:40 - Fed Barkin 

17:00 - Fed Schmid

19:20 - Fed Musalem

Wyniki finansowe

Po sesji - Nvidia (NVDA.US)

EURUSD (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

27 lutego 2026, 11:00

