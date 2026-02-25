Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Nvidia w centrum uwagi Wall Street

Dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki, a nastroje Wall Street zdominuje raport kwartalny największej spółki na świecie, Nvidia (NVDA.US), który społka opublikuje po sesji w USA.
Kalendarz makro
11:00 - finalne dane CPI, 1,7% r/r prognoz vs 1,7% poprzednio (-0,5% m/m prognoz vs 0,2% poprzednio)
16:30 - zmiana zapasów ropy wg. EIA, prognoza 1,925 mln baryłek vs -9 mln baryłek poprzednio
Komentarze banków centralnych
11:00 - EBC Vujcic
16:40 - Fed Barkin
17:00 - Fed Schmid
19:20 - Fed Musalem
Wyniki finansowe
Po sesji - Nvidia (NVDA.US)
EURUSD (interwał D1)
