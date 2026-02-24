czytaj więcej
09:59 · 24 lutego 2026

Kalendarz ekonomiczny: Dane Conference Board i komentarze członków Fed w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest raczej lekki, a inwestorzy skoncentrują się na danych Conference Board o nastrojach konsumentów oraz wystąpieniach bankierów z Rezerwy Federalnej, którzy rzucą więcej światła na kierunek polityki monetarnej i ocenę aktualnego stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Przed sesją poznamy wyniki spółki specjalizującej się w wyposażeniu wnętrz i domów Home Depot (HD.US).

Kalendarz makro

14:15, USA, zmiana zatrudnienia wg. ADP, poprzednio 10,25 tys.

15:00, USA, średnie ceny nieruchomości z 20 aglomeracji USA: 1,3% prognoz vs 1,4% poprzednio

15:00, USA, indeks cen domów 0,3% prognoz vs 0,6% poprzednio

16:00, USA, nastroje konsumentów wg. CB, oczekiwane 87,1 vs 84,5 poprzednio

16:00, USA, sprzedaż hurtowa, oczekiwana 0,2% m/m vs 1,3% poprzednio

16:00, USA, Fed Richmond, oczekiwane -6 wobec -5 prognoz

22:30, USA, zmiana zapasów wg. API 

Komentarze bankierów

  • 11:30 - EBC Kocher
  • 14:00 - Fed Goolsbee
  • 15:00 - Fed Bostic
  • 15:10 - Fed Waller
  • 15:35 - Fed Collins
  • 21:15 - Fed Barkin  

US30 (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

4 marca 2026, 13:17

