Kalendarz ekonomiczny: Dane Conference Board i komentarze członków Fed w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest raczej lekki, a inwestorzy skoncentrują się na danych Conference Board o nastrojach konsumentów oraz wystąpieniach bankierów z Rezerwy Federalnej, którzy rzucą więcej światła na kierunek polityki monetarnej i ocenę aktualnego stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Przed sesją poznamy wyniki spółki specjalizującej się w wyposażeniu wnętrz i domów Home Depot (HD.US).
Kalendarz makro
14:15, USA, zmiana zatrudnienia wg. ADP, poprzednio 10,25 tys.
15:00, USA, średnie ceny nieruchomości z 20 aglomeracji USA: 1,3% prognoz vs 1,4% poprzednio
15:00, USA, indeks cen domów 0,3% prognoz vs 0,6% poprzednio
16:00, USA, nastroje konsumentów wg. CB, oczekiwane 87,1 vs 84,5 poprzednio
16:00, USA, sprzedaż hurtowa, oczekiwana 0,2% m/m vs 1,3% poprzednio
16:00, USA, Fed Richmond, oczekiwane -6 wobec -5 prognoz
22:30, USA, zmiana zapasów wg. API
Komentarze bankierów
- 11:30 - EBC Kocher
- 14:00 - Fed Goolsbee
- 15:00 - Fed Bostic
- 15:10 - Fed Waller
- 15:35 - Fed Collins
- 21:15 - Fed Barkin
US30 (interwał D1)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.