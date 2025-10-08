Kalendarz ekonomiczny: Rynek czeka na minutki Fed, decyzja RPP (08.10.2025)

- O 20:00 zostanie opublikowany protokół z wrześniowego FOMC.
- Raport EIA zostanie opublikowany pomimo shutdownu.
- Przemówienia Fed, EBC, BoE
- O 20:00 zostanie opublikowany protokół z wrześniowego FOMC.
- Raport EIA zostanie opublikowany pomimo shutdownu.
- Przemówienia Fed, EBC, BoE
Podczas dzisiejszej sesji czeka nas stosunkowo niewiele twardych danych makroekonomicznych, a sentyment będzie w dużej mierze zależał od szeregu zaplanowanych przemówień bankierów centralnych.
Rynek czeka przede wszystkim na minutki z ostatniego posiedzenia FOMC, a wrażliwość na nowe informacje na temat polityki monetarnej w USA zwiększa również trwający shutdown i ryzyko opóźnienia danych dot. inflacji (publikowanych przez BLS). W kalendarzu obok przedstawicieli Fed mamy również członków EBC, Bundesbanku, Banku Hiszpanii czy Banku Anglii.
Ponadto w Polsce czeka nas decyzja RPP ws. stóp procentowych, które wg konsensusu mają zostać utrzymane na poziomie 4,75% (st. referencyjna). Wrześniowa konferencja NBP miała dość jastrzębi charakter wraz z tym jak prof. Adam Glapiński podkreślał, że ostrożność jest niezbędna, aby uniknąć odbicia inflacji w następnych kwartałach. Zdaniem prezesa NBP każdy z rozważanych na rynku scenariuszy dla stóp procentowych (tj. między 0 a 2 obniżkami do końca 2025 roku) jest możliwy.
Raport EIA dot. paliw zostanie opublikowany pomimo shutdownu, zgodnie z wydanym 1 października oświadczeniem.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
08:00, Niemcy - produkcja przemysłowa za sierpień:
-
Produkcja przemysłowa w Niemczech: aktualny -3,90% r/r; poprzednio 1,53% r/r;
-
Produkcja przemysłowa w Niemczech: aktualny -4,3% m/m; prognoza -1,0% m/m; poprzednio 1,3% m/m;
11:15, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba
12:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB
~14:00, Polska - Decyzja w sprawie stóp procentowych za październik:
-
prognoza 4,75%; poprzednio 4,75%;
15:00, Strefa Euro - Przemówienie członka Rady EBC, Fernandez-Bolla
15:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra
16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za sierpień:
-
Wydatki konstrukcyjne: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,1% m/m;
16:00, Stany Zjednoczone - przemówienie członka Fed Austana Goolsbee
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
-
Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -1,6%;
-
Zapasy ropy naftowej: prognoza 0,400M; poprzednio 1,792M;
-
Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -0,308M;
-
Import ropy naftowej: poprzednio 0,071M;
-
Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,271M;
-
Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,025M;
-
Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: prognoza -0,730M; poprzednio 0,578M;
-
Produkcja benzyny: poprzednio -0,363M;
-
Zapasy benzyny: prognoza -1,380M; poprzednio 4,125M;
-
Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,187M;
17:00, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla
18:00, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde
19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 10-letnich biletów skarbowych:
-
poprzednio 4,033%;
20:00, Stany Zjednoczone - Protokół z posiedzenia FOMC
21:15, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Kashkari
23:45, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra
Produkcja przemysłowa we Włoszech mocno w dół 📉
Kalendarz ekonomiczny: Dane z University of Michigan w centrum uwagi na Wall Street
Inflacja z Norwegii nieznacznie powyżej prognoz📈USDNOK zyskuje
Poranna odprawa (10.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.