Kalendarz ekonomiczny: Rynek czeka na minutki Fed, decyzja RPP (08.10.2025)

Podczas dzisiejszej sesji czeka nas stosunkowo niewiele twardych danych makroekonomicznych, a sentyment będzie w dużej mierze zależał od szeregu zaplanowanych przemówień bankierów centralnych.

Rynek czeka przede wszystkim na minutki z ostatniego posiedzenia FOMC, a wrażliwość na nowe informacje na temat polityki monetarnej w USA zwiększa również trwający shutdown i ryzyko opóźnienia danych dot. inflacji (publikowanych przez BLS). W kalendarzu obok przedstawicieli Fed mamy również członków EBC, Bundesbanku, Banku Hiszpanii czy Banku Anglii.

Ponadto w Polsce czeka nas decyzja RPP ws. stóp procentowych, które wg konsensusu mają zostać utrzymane na poziomie 4,75% (st. referencyjna). Wrześniowa konferencja NBP miała dość jastrzębi charakter wraz z tym jak prof. Adam Glapiński podkreślał, że ostrożność jest niezbędna, aby uniknąć odbicia inflacji w następnych kwartałach. Zdaniem prezesa NBP każdy z rozważanych na rynku scenariuszy dla stóp procentowych (tj. między 0 a 2 obniżkami do końca 2025 roku) jest możliwy.

Raport EIA dot. paliw zostanie opublikowany pomimo shutdownu, zgodnie z wydanym 1 października oświadczeniem.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

08:00, Niemcy - produkcja przemysłowa za sierpień:

Produkcja przemysłowa w Niemczech: aktualny -3,90% r/r; poprzednio 1,53% r/r;

Produkcja przemysłowa w Niemczech: aktualny -4,3% m/m; prognoza -1,0% m/m; poprzednio 1,3% m/m;

11:15, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba

12:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB

~14:00, Polska - Decyzja w sprawie stóp procentowych za październik:

prognoza 4,75%; poprzednio 4,75%;

15:00, Strefa Euro - Przemówienie członka Rady EBC, Fernandez-Bolla

15:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra

16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za sierpień:

Wydatki konstrukcyjne: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,1% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - przemówienie członka Fed Austana Goolsbee

16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -1,6%;

Zapasy ropy naftowej: prognoza 0,400M; poprzednio 1,792M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -0,308M;

Import ropy naftowej: poprzednio 0,071M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,271M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,025M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: prognoza -0,730M; poprzednio 0,578M;

Produkcja benzyny: poprzednio -0,363M;

Zapasy benzyny: prognoza -1,380M; poprzednio 4,125M;

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,187M;

17:00, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla

18:00, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 10-letnich biletów skarbowych:

poprzednio 4,033%;

20:00, Stany Zjednoczone - Protokół z posiedzenia FOMC

21:15, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Kashkari

23:45, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra