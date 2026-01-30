Kalendarz ekonomiczny: rynki oczekują oficjalnej nominacji na szefa Fed przez Trumpa 🔎

Głównym wydarzeniem w dniu dzisiejszym jest nieoczekiwana nominacja na szefa Fed przez Donalda Trumpa. To czy Trump faktycznie ogłosi swoją decyzję nie jest jeszcze pewne, jednak z doniesień wynika, że na faworyta wyłania się, postrzegany za jastrzębiego, Kevin Warsh.

Trump może ogłosić decyzję o swojej nominacji już dzisiaj w godzinach porannych czasu amerykańskiego (30 stycznia). Na platformie zakładowej polymarket prawdopodobieństwo wyboru Kevina Warsha przez Trumpa wzrosło z ok 30% do aż 94% w chwili obecnej. W dniu wczorajszym liderem był Rick Rieder, a rynek przypisywał mu aż 48% szans.

Najważniejszym raportem makroekonomicznym jest publikacja danych PPI z USA. Pół godziny wcześniej poznamy również dane CPI z Niemiec.

W tle trwa również sezon wyników kwartalnych. W dniu dzisiejszym uwaga przeniesie się na spółki energetyczne. Swoje wyniki opublikuje Chevron oraz Exxon Mobil.

Szczegółowy kalendarz dnia: