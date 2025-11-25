Kalendarz Ekonomiczny: Rynki skupiają się na amerykańskim PPI i sprzedaży detalicznej (25.11.2025)

Wtorek na rynkach zapowiada się interesująco zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsze dane makroekonomiczne obejmują m.in. wstępny odczyt PKB Niemiec, inflację PPI w Szwecji i USA, wyniki sprzedaży detalicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych oraz indeksy cen nieruchomości. W centrum uwagi pozostają również wystąpienia członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego oraz cotygodniowe dane o zapasach ropy w USA. Największa uwaga rynków dzisiaj będzie skupiona na amerykańskim PPI oraz wynikach sprzedaży detalicznej.
Dzisiejszy kalendarz:
08:00 – Niemcy
Produkt Krajowy Brutto (PKB) – dane wstępne za III kwartał
-
PKB s.a. fin. (k/k): aktualny odczyt 0,0% (prognoza 0,0 %; poprzednio -0,3 %)
-
PKB n.s.a. fin. (r/r): aktualny odczyt 0,3% (prognoza 0,3 %; poprzednio -0,2 %)
08:00 – Szwecja
Inflacja PPI (r/r) – październik: aktualny odczyt 0,4% (poprzednio 0,5 %)
08:45 – Francja
Indeks zaufania konsumentów – listopad: (prognoza 90; poprzednio 90)
09:00 – Polska
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC – listopad: poprzednio 94,8
10:00 – Polska
Wyniki sprzedaży detalicznej – październik
-
Sprzedaż detaliczna (m/m): (poprzednio -2,5 %)
-
Sprzedaż detaliczna (r/r): (prognoza 3,9 %; poprzednio 6,6 %)
-
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r): (prognoza 3,7 %; poprzednio 6,4 %)
10:00 – Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Piero Cipollone)
14:00 – Polska
Podaż pieniądza M3 (r/r) – październik: (prognoza 10,6 %; poprzednio 11,1 %)
14:30 – USA
Inflacja producencka PPI – wrzesień
-
Inflacja PPI (m/m): (prognoza 0,3 %; poprzednio -0,1 %)
-
Inflacja bazowa PPI (m/m): (prognoza 0,3 %; poprzednio -0,1 %)
-
Inflacja PPI (r/r): (prognoza 2,7 %; poprzednio 2,6 %)
-
Inflacja bazowa PPI (r/r): (prognoza 2,7 %; poprzednio 2,8 %)
14:30 – USA
Wyniki sprzedaży detalicznej – wrzesień
-
Sprzedaż detaliczna (m/m): (prognoza 0,4 %; poprzednio 0,6 %)
-
Sprzedaż bez samochodów (m/m): (prognoza 0,4 %; poprzednio 0,7 %)
-
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m): (poprzednio 0,7 %)
-
Sprzedaż detaliczna (r/r): (poprzednio 5 %)
15:00 – USA
Indeks cen domów S&P/Case-Shiller – wrzesień
-
10 metropolii (r/r): (prognoza 1,9 %; poprzednio 2,1 %)
-
20 metropolii (r/r): (prognoza 1,4 %; poprzednio 1,6 %)
Indeks cen nieruchomości – FHFA (m/m): poprzednio 0,4 %
15:00 – Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Piero Cipollone)
16:00 – USA
-
Indeks Fed z Richmond – listopad: (prognoza -0,2; poprzednio -4)
-
Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) – październik: (poprzednio 0,0 %)
-
Indeks zaufania konsumentów – Conference Board – listopad: (prognoza 93,5; poprzednio 94,6)
-
Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) – sierpień: (prognoza 0,1 %; poprzednio 0,2 %)
22:40 – USA
Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API
-
Zmiana zapasów ropy: 4,4 mln baryłek
