Kalendarz Ekonomiczny: Rynki skupione na danych z Niemiec i wystąpieniach bankierów centralnych

Czwartkowa sesja zapowiada się relatywnie intensywnie zarówno pod względem danych makroekonomicznych, jak i wystąpień przedstawicieli banków centralnych. Inwestorzy skupią się przede wszystkim na danych z europejskiego przemysłu i handlu, decyzjach ws. stóp procentowych w Szwecji i Norwegii oraz licznych komentarzach przedstawicieli ECB i Fed. Szczególną uwagę przyciągają mocne dane z niemieckiego przemysłu, które mogą poprawiać nastroje wokół europejskiej gospodarki. Po południu rynek przeniesie uwagę na USA, gdzie kluczowe będą dane z rynku pracy oraz komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.
Kalendarz ekonomiczny na dziś
08:00 Niemcy : Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) : marzec : aktualny odczyt 5% : (prognoza 1%) : (poprzednio 1,4%)
08:00 Niemcy : Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) : marzec : (poprzednio 2,2%)
08:00 Niemcy : Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) : marzec : aktualny odczyt 6,3% : (poprzednio 3,5%)
08:30 Węgry : Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) : marzec : (poprzednio 3,8%)
08:45 Francja : Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) : marzec : (prognoza -5,6 mld) : (poprzednio -5,78 mld)
09:00 Szwajcaria : Stopa bezrobocia n.s.a. : kwiecień : (poprzednio 3,1%)
09:00 Szwajcaria : Stopa bezrobocia s.a. : kwiecień : (prognoza 3%) : (poprzednio 3%)
09:00 Czechy : Bilans handlu zagranicznego (CZK) : marzec : (prognoza 19,8 mld) : (poprzednio 19,3 mld)
09:00 Czechy : Produkcja przemysłowa (r/r) : marzec : (prognoza 1,9%) : (poprzednio 1,3%)
09:00 Słowacja : Bilans handlu zagranicznego (EUR) : marzec : (poprzednio 321,6 mln)
09:00 Słowacja : Sprzedaż detaliczna (r/r) : marzec : (poprzednio -2,5%)
09:00 Strefa Euro : Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
09:30 Szwecja : Decyzja ws. stóp procentowych : maj : (prognoza 1,75%) : (poprzednio 1,75%)
10:00 Norwegia : Decyzja ws. stóp procentowych : maj : (prognoza 4,00%) : (poprzednio 4,00%)
11:00 Strefa Euro : Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) : marzec : (prognoza -0,3%) : (poprzednio -0,2%)
11:00 Strefa Euro : Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) : marzec : (prognoza 0,9%) : (poprzednio 1,7%)
13:30 USA : Raport Challengera : kwiecień : (poprzednio 60,62 tys.)
14:30 USA : Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) : I kw. : (prognoza 2,6%) : (poprzednio 4,4%)
14:30 USA : Wydajność pracy wst. (k/k) : I kw. : (prognoza 1,1%) : (poprzednio 1,8%)
14:30 Chile : Bilans handlu zagranicznego (USD) : kwiecień : (poprzednio 3061 mln)
14:30 Czechy : Decyzja CNB ws. stóp procentowych : maj : (prognoza 3,50%) : (poprzednio 3,50%)
14:30 USA : Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych : tydzień : (prognoza 205 tys.) : (poprzednio 189 tys.)
14:40 Strefa Euro : Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Philip R. Lane)
15:00 Polska : Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
16:00 USA : Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) : luty : (poprzednio -0,3%)
16:00 USA : Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) : marzec : (prognoza 0,2%)
16:30 USA : Tygodniowa zmiana zapasów gazu : tydzień : (poprzednio 79 mld)
19:00 Strefa Euro : Wystąpienie publiczne członkini zarządu ECB (Isabel Schnabel)
20:05 USA : Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Beth Hammack)
21:00 USA : Kredyt konsumencki (USD) : marzec : (prognoza 12,5 mld) : (poprzednio 9,48 mld)
21:30 USA : Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
