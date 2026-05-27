Przegląd rynkowy: ASML i Infineon ciągną europejskie indeksy w górę

Indeks Euro Stoxx 50 rośnie dziś ponad 0,3%, a sentymenty w Europie poprawiają akcje półprzewodnikowych gigantów: holenderskiego ASML i niemieckiego Infineonu - walory obu spółęk rosną odpowiednio prawie 3% i 2%. Niemiecki DAX zwyżkuje 0,4%, a francuski CAC40 prawie 0,8%. Nieco słabiej wypada brytyjski FTSE z ok. 0,15% wzrostem, a od indeksów zachodnich wyraźnie odstaje GPW, gdzie WIG20 rośnie 0,2% przy wyraźnej słabości mWIG40 i sWIG80.
Nastroje w USA są bardzo dobre - konktraty na Nasdaq 100 (US100) rosną prawie 0,7% przed otwarciem giełdy. Ropa traci 2,5% ale mimo tego spadku dalsze spadki notują Bitcoin, który spadł uz około 10% od niedawnych, lokalnych szczytów oraz metale szlachetne, gdzie srebro cofa się o prawie 3%, a złoto po wczorajszej wyprzedaży spada kolejne 1,6%. Nieznacznie rośnie EURUSD.
Miliarder Philippe Laffont stawia na ASML, a UBS nazywa spółkę „najlepszymi akcjami półprzewodnikowymi” w Europie
Boom na sztuczną inteligencję koncentruje uwagę inwestorów głównie na producentach układów, takich jak Nvidia. Philippe Laffont, miliarder i założyciel funduszu Coatue Management, postawił jednak na inny element łańcucha półprzewodników — firmę ASML, która dostarcza kluczowe maszyny do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów.
W pierwszym kwartale Coatue Management zbudował dużą pozycję w ASML Holding, kupując 510 tys. akcji o wartości około 655,4 mln USD. Jednocześnie fundusz ograniczył zaangażowanie w Nvidię. Może to sugerować, że część inwestorów zaczyna szukać ekspozycji nie tylko na projektantów chipów, ale także na spółki infrastrukturalne, bez których dalszy rozwój AI byłby niemożliwy.
Pozytywne nastawienie do ASML widać również na Wall Street. Analitycy UBS nazwali niedawno ASML najlepszą europejską spółką z sektora chipów. Zwracają uwagę na dominującą pozycję firmy w litografii EUV, technologii niezbędnej do produkcji najbardziej zaawansowanych procesorów AI. Wraz z rosnącymi nakładami na półprzewodniki ASML coraz częściej postrzegany jest jako jedna z najważniejszych firm w globalnym łańcuchu technologicznym.
