Kalendarz Ekonomiczny: Spkojna końcówka tygodnia!

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki, co daje rynkom przestrzeń na spokojniejsze przetworzenie wcześniejszych danych oraz chwilę wytchnienia po bardziej intensywnych sesjach. Brakuje dziś kluczowych publikacji o dużym potencjale zmienności, a sentyment rynkowy pozostaje w dużej mierze zdominowany przez oczekiwanie na dalsze informacje dotyczące możliwych rozwiązań konfliktu w Zatoce Perskiej, co wciąż utrzymuje element niepewności na rynku surowców i aktywów ryzykownych. W efekcie aktywność inwestorów może być ograniczona, a uwaga rozproszona między Europę i USA, z potencjalnie większym znaczeniem czynników geopolitycznych niż samych danych makro. Mimo spokojniejszego początku dnia, końcówka sesji może przynieść większą zmienność za sprawą serii wystąpień przedstawicieli Fed. 08:30 – Węgry: Wynagrodzenia (r/r), luty – 9,7% (poprzednio: 26,3%)

10:00 – Strefa Euro: Bilans płatniczy, luty Saldo rachunku bieżącego n.s.a. – 13 mld EUR Saldo rachunku bieżącego s.a. – 27,5 mld EUR (poprzednio: 37,9 mld EUR)

10:00 – Włochy: Bilans handlu zagranicznego (EUR), luty – 3,8 mld (poprzednio: 1,09 mld)

11:00 – Strefa Euro: Handel zagraniczny, luty Bilans handlu zagranicznego n.s.a. – -1,9 mld EUR Bilans handlu zagranicznego s.a. – 11,1 mld EUR (poprzednio: 12,1 mld EUR)

14:15 – Kanada: Rozpoczęte budowy domów, marzec – 254 tys. (poprzednio: 250,9 tys.)

17:30 – USA: Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)

18:15 – USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)

19:00 – USA: Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy, tydzień – 412 (poprzednio: 411)

20:00 – USA: Wystąpienie członka zarządu Fed (Christopher Waller)

