PILNE 🗽NFP z USA powyżej prognoz, Wall Street w odwrocie

Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem z USA za maj (NFP) wskazała na wzrost o 172 tys. etatów wobec 89 tys. prognoz i 115 tys. poprzednio. Po danych zyskał dolar i rentowności, nastroje Wall Street słabną pośrednio w obawie przed restrykcyjną polityką Fed.
- Zmiana etatów na rynku prywatnym wskazała na 120 tys. etatów wobec 89 tys. szacunków i 123 tys. poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła bez zmian 4,3% - zgodnie z prognozą.
- Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 7 tys. etatów wobec 2 tys. szacunków i - 2 tys. spadku poprzednio, a etaty rządowe skoczyły aż o 52 tys. wobec - 8 tys. spadku w poprzednim miesiącu.
- Roczna dynamika płac wyniosła 3,4% i okazała się zgodna z oczekiwaniami, w kwietniu było to 3,6%, stopa partycypacji w rynku pracy bez zmian wskazała 61,8% - również zgodnie z prognozą.
Co pokazały dane?
- Liczba bezrobotnych wyniosła 7,3 mln osób i praktycznie nie zmieniła się względem poprzedniego miesiąca.
- Wzrost zatrudnienia koncentrował się głównie w sektorach:
- turystyki i gastronomii (+70 tys. miejsc pracy),
- administracji lokalnej (+55 tys.),
- ochrony zdrowia (+35 tys.).
- Sektor finansowy odnotował wyraźne pogorszenie sytuacji:
- zatrudnienie spadło o 22 tys. etatów w maju,
- od szczytu z maja 2025 r. sektor stracił już 107 tys. miejsc pracy.
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych (bez pracy ponad 27 tygodni) wyniosła 2 mln, co oznacza wzrost o 524 tys. w ciągu roku.
- Wskaźnik zatrudnienia do populacji utrzymał się na poziomie 59,2%.
- Średnia płaca godzinowa wzrosła o 0,3% m/m i 3,4% r/r, osiągając 37,53 USD za godzinę.
- Średni tygodniowy czas pracy pozostał bez zmian na poziomie 34,3 godziny.
- Dane za poprzednie miesiące zostały zrewidowane w górę:
- marzec: z +185 tys. do +214 tys.,
- kwiecień: z +115 tys. do +179 tys.,
- łącznie rewizje dodały 93 tys. miejsc pracy względem wcześniejszych szacunków.
Raport wskazuje na wciąż solidny, ale stopniowo schładzający się rynek pracy. Stabilna stopa bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń nie sugerują gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Jednocześnie dane nie są na tyle słabe, aby zwiększyć presję na Fed do szybkich obniżek stóp procentowych. Pozytywnym zaskoczeniem są znaczące rewizje w górę za marzec i kwiecień, które łagodzą nieco wydźwięk majowego odczytu. Raport co prawda wspiera scenariusz „soft landing”, ale jednocześnie nie podważa narracji Fed o utrzymaniu restrykcyjnej polityki monetarnej przez dłuższy czas.
US500 (interwał M15)
Źródło: xStation5
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