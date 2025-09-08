czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia

08:22 8 września 2025
  • Niemal wszystkie kluczowe odczyty makro dnia są już za nami 
  • Cały tydzień obfitować będzie jednak w ciekawe dane makro 
  • Przed otwarciem sesji kasowej w Europie kontrakty terminowe na indeksy zyskują na wartości

Mimo iż sam kalendarz makro na dzisiejszą sesję jest niemal pusty, to informacje sesji azjatyckiej obfitowały w kilka ciekawy aspektów makroekonomicznych.   Europejskie kontrakty terminowe na akcje wskazują na wyższe otwarcie rynku kasowego, przy czym kontrakty terminowe Euro Stoxx 50 zyskują obecnie blisko 0,25%.

W kalendarzu na dalszą część dnia znajdziemy m.in.: indeks Sentix ze Strefy Euro (wrzesień) oraz dane o kredytach konsumenckich z USA (lipiec). 

