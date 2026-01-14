czytaj więcej
08:15 · 14 stycznia 2026

Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna w USA oraz inflacja PPI w centrum uwagi rynków

-
-
Dziś rynki będą koncentrować się na decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł, danych o sprzedaży detalicznej w USA oraz wskaźniku PPI. Inwestorzy czekają też na wyniki amerykańskich banków (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) oraz liczne wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). Kalendarz  makro z Europy jest dziś bardzo ubogi, zatem uwaga rynków niemal całkowicie przenosi się w stronę popołudniowych publikacji z USA. Ponadto, dziś spotkać mają się delegacje amerykańskiej administracji z przedstawicielami władz Grenlandii.

Dane z USA

14:30, USA, sprzedaż detaliczna za grudzień: oczekiwany wzrost o 0,5% m/m wobec 0% poprzednio (bazowa oczekiwany wzrost o 0,4% m/m, wobec 0,4% poprzednio)

14:30, USA, inflacja PPI za grudzień: oczekiwae 2,7% r/r wobec 2,7% poprzednio oraz 0,2% m/m wobec 0,3% poprzednio

  • Bazowa PPI: oczekiwane 2,7% r/r wobec 2,6% poprzednio oraz 0,2% m/m wobec 0,1% poprzednio

16:00, USA, sprzedaż domów: oczekiwane 4,22 mln wobec 4,12 mln poprzednio (2,18% m/m vs 0,5% poprzednio)

16:00, USA, zapasy biznesowa: oczekiwane 0,1% wobec 0,2% poprzednio

16:30, USA, zmiana zapasów ropy: -1,68 mln baryłek vs -3,8 mln poprzednio

16:30, USA, zmiana zapasów gazu: 2 mln bcf (miliardów stóp sześciennych) wobec 7,7 mln bcf poprzednio

USA, Decyzja Sądu Najwyższego ws. taryf celnych - oczekiwana w okolicach godziny 16:00

Wyniki spółek: Citigroup, Bank of America, Wells Fargo (przed sesją)

Wypowiedzi banków centralnych

15:50 - Fed Paulson

18:00 - Fed Bostic i Kashkari

20:10 - Fed Williams

