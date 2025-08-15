czytaj więcej
Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna z USA i dane UoM w centrum uwagi rynku

10:26 15 sierpnia 2025
  • Rynki giełdowe rosną podczas ostatniej sesji w tygodniu
  • Amerykańska sprzedaż detaliczna i nastroje wg. Michigan w centrum uwagi inwestorów
  • Miesięczne rozliczenie opcji w USA (Monthly OpEx)
  • Rynki czekają na pierwsze informacje z planowanego spotkania Trump - Putin (ok. 21:00 - 22:00)

Nastroje zachodnich indeksów są dziś optymistyczne, ale nie możemy powiedzieć tego samego o benchmarkach chińskich. Słabsze dane z gospodarki Chin przyniosły rozczarowanie, a kontrakty na CHN.cash tracą. Około 11:30 wyniki finansowe przedstawi chiński gigant, Alibaba (BABA.US). Dolar traci nieznacznie przed zaplanowaną dziś serią istotnych danych z gospodarki USA.

Kalendarz ekonomiczny

14:30, USA - Sprzedaż detaliczna za lipiec, oczekiwana 0,6% m/m vs 0,6% poprzednio 

  • Sprzedaż bazowa: 0,3% m/m vs 0,5% poprzednio
  • Ceny eksportu: 0,1% m/m vs 0,5% poprzednio
  • Ceny importu: 0,1% m/m vs 0,1% poprzednio

14:30, USA - NY Fed Manufacturing za sierpień: oczekiwane 0 vs 5,5 poprzednio

14:30, Kanada - Sprzedaż hurtowa (oczekiwane 0,7% vs 0,1% poprzednio) i wytwórcza (oczekiwane 0,4% vs -0,9% poprzednio)

15:15, USA - Produkcja przemysłowa (wstępny odczyt, za lipiec), oczekiwane 0% po 0,3% w czerwcu

16:00 - USA, Sentymenty konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan (wstępne, za sierpień), oczekiwane 62 vs 61,7 poprzednio

  • Indeks oceny sytuacji bieżącej: oczekiwane 67,5 vs 68 oczekiwań
  • Indeks oczekiwań: oczekiwane 58,4 vs 57,7 oczekiwań
  • Inflacja krótkoterminowa (oczekiwania) 3,4% vs 3,4% poprzednio
  • Inflacja długoterminowa (oczekiwana) 4,5% bs 4,4% poprzednio

16:00 - USA, Zapasy biznesowe, oczekiwane 0,2% m/m po 0% poprzednio

