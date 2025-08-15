Wykres dnia: US30 (15.08.2025)

Kontrakty na Dow Jones Industrial Average (US30) rosną dziś prawie 0,5% i dominują wzrosty spośród benchmarków na indeksy amerykańskie. W tym tygodniu wyniki DJIA przebiły zarówno główne indeksy, jak i Nasdaq 100 oraz S&P 500. Indeks wzrósł do historycznych maksimów powyżej 45,300 punktów, a dziś zmienność może wzrosnąć między godziną 14:00 a 16:00 polskiego czasu z uwagi na kalendarz makro. O 14:30 poznamy sprzedaż detaliczną, o 15:15 dane z przemysłu, a o 16:00 wstępne dane Uniwersytetu Michigan dot. nastrojów konsumentów i oczekiwań inflacyjnych w USA.

Wczorajsze dane PPI z jednej strony stawiają pod znakiem zapytania cięcia stóp Fed w najbliższym czasie, ale z drugiej wydają się 'wspierać' narrację o wciąż solidnej gospodarce Stanów Zjednoczonych. To właśnie DJIA jest indeksem, który ma najbardziej 'bezpośrednią' ekspozycję na krajowy rynek (a mniejszą na eksport i nowe technologie).

Podwyżki cen, o ile odbywają się przy solidnej konsumpcji i kontrolowanej inflacji oscylującej wokół 3% rocznie mogą wskazywać, że konsument 'weźmie na siebie koszty', a taki wariant wydaje się pozytywny zarówno dla Dow Jones, jak i ogólnej sytuacji na giełdzie - o ile inflacja nie wymknie się spod kontroli.

W dzisiejszych danych z USA rynek będzie prawdopodobnie szukał 'potwierdzenia' solidnej kondycji gospodarki USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), a największym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka dla indeksów wydaje się ew. skok w górę oczekiwań inflacyjnych UoM (16:00). Taki scenariusz mógłby być sygnałem ew. realizacji zysków i 'risk off' po ostatnich, mocnych wzrostach na Wall Street. Z drugiej strony, jeśli oczekiwania okażą się zgodne, lub niżśze, niż oczekiwano, indeksy mogą rosnąć nadal w oczekiwaniu na rezultat spotkania Trump - Putin.

US30 (D1 interwał)

Od 4 ostatnich sesji naUS30 przeważa wolumen zakupowy, a pierwsze istotne wsparcie wydaje się znajdować w okolicach 44,300 punktów (wykładnicza średnia krocząca EMA50).

Źródło: xStation5