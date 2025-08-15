Wykres dnia: US30 (15.08.2025)

Kontrakty na Dow Jones Industrial Average (US30) rosną dziś prawie 0,5% i dominują wzrosty spośród benchmarków na indeksy amerykańskie. W tym tygodniu wyniki DJIA przebiły zarówno główne indeksy, jak i Nasdaq 100 oraz S&P 500. Indeks wzrósł do historycznych maksimów powyżej 45,300 punktów, a dziś zmienność może wzrosnąć między godziną 14:00 a 16:00 polskiego czasu z uwagi na kalendarz makro. O 14:30 poznamy sprzedaż detaliczną, o 15:15 dane z przemysłu, a o 16:00 wstępne dane Uniwersytetu Michigan dot. nastrojów konsumentów i oczekiwań inflacyjnych w USA.
- Wczorajsze dane PPI z jednej strony stawiają pod znakiem zapytania cięcia stóp Fed w najbliższym czasie, ale z drugiej wydają się 'wspierać' narrację o wciąż solidnej gospodarce Stanów Zjednoczonych. To właśnie DJIA jest indeksem, który ma najbardziej 'bezpośrednią' ekspozycję na krajowy rynek (a mniejszą na eksport i nowe technologie).
- Podwyżki cen, o ile odbywają się przy solidnej konsumpcji i kontrolowanej inflacji oscylującej wokół 3% rocznie mogą wskazywać, że konsument 'weźmie na siebie koszty', a taki wariant wydaje się pozytywny zarówno dla Dow Jones, jak i ogólnej sytuacji na giełdzie - o ile inflacja nie wymknie się spod kontroli.
W dzisiejszych danych z USA rynek będzie prawdopodobnie szukał 'potwierdzenia' solidnej kondycji gospodarki USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), a największym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka dla indeksów wydaje się ew. skok w górę oczekiwań inflacyjnych UoM (16:00). Taki scenariusz mógłby być sygnałem ew. realizacji zysków i 'risk off' po ostatnich, mocnych wzrostach na Wall Street. Z drugiej strony, jeśli oczekiwania okażą się zgodne, lub niżśze, niż oczekiwano, indeksy mogą rosnąć nadal w oczekiwaniu na rezultat spotkania Trump - Putin.
US30 (D1 interwał)
Od 4 ostatnich sesji naUS30 przeważa wolumen zakupowy, a pierwsze istotne wsparcie wydaje się znajdować w okolicach 44,300 punktów (wykładnicza średnia krocząca EMA50).
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.