Kalendarz ekonomiczny: Test gospodarki USA po 3 miesiącach wojny (28.05.2026)

Poranny handel na globalnych rynkach finansowych zdominowany jest przez gwałtowny powrót ryzyka geopolitycznego. Po doniesieniach o nowych, nocnych atakach sił zbrojnych USA na cele wojskowe i drony w Iranie, ceny ropy naftowej gwałtownie odbiły, rosnąc o blisko 2-3%.

Napięcia te przełożyły się na wyraźne pogorszenie sentymentu w Azji, gdzie główne indeksy giełdowe odnotowały spadki, przerywając wcześniejszą falę optymizmu. Dodatkowym czynnikiem jastrzębim dla rynków są wypowiedzi przedstawicieli Fed (Lisa Cook zadeklarowała gotowość do podwyżek stóp procentowych, jeśli inflacja tego wymusi).

W dalszej części dnia uwaga inwestorów skupi się na kluczowych publikacjach makroekonomicznych z USA, w tym zrewidowanym odczycie PKB za I kwartał, preferowanej przez Fed inflacji PCE oraz cotygodniowych danych z rynku pracy. W strefie euro echem odbiją się idenksy koniunktury i nastrojów gospodarczych.

Wieczorem istotny wpływ na notowania surowców energetycznych będzie miał raport EIA o zapasach ropy naftowej. Podwyższonej zmienności należy spodziewać się przede wszystkim na parach powiązanych z dolarem amerykańskim (USD), kontraktach na ropę naftową (WTI i Brent) oraz amerykańskich indeksach giełdowych.

🌍 Kalendarz makroekonomiczny

08:10, Strefa Euro, Przemówienie prezesa Europejskiego Banku Centralnego

08:30 Węgry - Stopa bezrobocia. Konsensus: 4,5%. Poprzedni odczyt: 4,5%.

09:00 Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury BIEC. Konsensus: —. Poprzedni odczyt: 174,2 pkt.

11:00 Strefa Euro - Wskaźnik koniunktury gospodarczej ESI. Konsensus: 92,6 pkt. Poprzedni odczyt: 93,0 pkt.

11:00 Strefa Euro - Koniunktura konsumencka. Konsensus: —. Poprzedni odczyt: -20,0 pkt.

14:30 USA - Zrewidowany wzrost PKB. Konsensus: 2,0%. Poprzedni odczyt: 0,5%.

14:30 USA - Inflacja PCE core (r/r) (Kwiecień). Konsensus: 3.3% y/y, Poprzedni odczyt: 3.2% y/y.

14:30 USA - Inflacja PCE (r/r) (Kwiecień). Konsensus: 3.8% y/y, Poprzedni odczyt: 3.5% y/y.

14:30 USA - Konsumpcja prywatna. Konsensus: 1,7%. Poprzedni odczyt: 1,9%.

14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 209K. Poprzedni odczyt: 209K.

14:30 USA - Średnia czterotygodniowa wniosków o zasiłek. Konsensus: 211,00K. Poprzedni odczyt: 202,50K.

14:55 USA - Przemówienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)

16:00 USA - Sprzedaż nowych domów. Konsensus: 660 tys. Poprzedni odczyt: 682 tys.

17:00 USA - Zapasy ropy naftowej wg EIA. Konsensus: -4,4 mln brk. Poprzedni odczyt: -7,86 mln brk.

💰 Wyniki finansowe spółek

PKN Orlen (przed sesją)

Dollar Tree Inc. (przed sesją)

Costco Wholesale Corp. (po sesji)

Dell Technologies (po sesji)

Royal Bank of Canada (przed sesją)

Canadian Imperial Bank of Commerce (przed sesją)

