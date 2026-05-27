Podsumowanie dnia - Ropa traci wraz z indeksami, pomimo złudnych nadziei na pokój (27.05.2026)

🌍 Geopolityka
- Na rynek napływają sprzeczne sygnały na temat negocjacji między USA a Iranem mające na celu zakończenie wojny i przywrócenie przepływu energii przez strategiczną Cieśninę Ormuz
- Prezydent Donald Trump oświadczył, że „nie jest usatysfakcjonowany” przebiegiem rozmów, co osłabiło oczekiwania na rychłe zawarcie porozumienia.
- Biały Dom określił doniesienia irańskich mediów o roboczym projekcie tymczasowego porozumienia (według którego ruch w cieśninie miałby wrócić do normy w ciągu miesiąca) jako „całkowicie sfabrykowane” i zaprzeczył tym informacjom.
- Donald Trump dodał, że nikt nie będzie kontrolował cieśniny, a USA będą nad nią czuwać. Zaznaczył również, że zamrożone aktywa Teheranu o wartości 24 miliardów dolarów zostaną zwrócone dopiero wtedy, gdy Iran zacznie zachowywać się właściwie, co pozostaje jednym z głównych punktów spornych obok kwestii swobodnego przepływu przez Ormuz.
- Sekretarz Stanu USA Marco Rubio wskazał, że najbliższe godziny i dni pokażą, czy możliwy jest postęp, dodając, że w rozmowy mocno zaangażowani są specjalny wysłannik Steve Witkoff, Jared Kushner oraz wiceprezydent JD Vance.
🇺🇸 Giełda amerykańska (Wall Street)
- Główne indeksy na Wall Street odnotowały spadki, po początkowych wzrostach na starcie sesji, przerywając potencjalną passę osiągania niemal codziennie historycznych maksimów w ostatnich tygodniach. W ciągu sesji kontrakt US500 na indeks S&P 500 spadał o około 0,1%, a kontrakt US100 na indeks Nasdaq 100 zniżkował o 0,3%, podczas gdy kontrakt US30 na indeks Dow Jones Industrial Average zyskiwał ok 0,4%.
- Spadkom przewodziły duże banki, natomiast wzrost mocno rosnących dotychczas producentów chipów został zatrzymany. Sektor technologiczny odnotował w zeszłym tygodniu największy odpływ kapitału detalicznego od grudnia, według danych BofA Securities.
- Analitycy Goldman Sachs podnieśli prognozę na koniec roku dla indeksu S&P 500 do poziomu 8 000 punktów (z wcześniejszych 7 600), powołując się na wyjątkowo silny sezon wyników za pierwszy kwartał. Dołączyli tym samym do Morgan Stanley oraz Deutsche Bank, które również celują w 8 000 punktów.
- W centrum uwagi spółek: akcje JPMorgan Chase & Co. i innych dużych banków spadały po wypowiedzi Jamie Dimona na konferencji Bernstein, gdzie zasugerował, że koszty w 2026 roku mogą nieznacznie przekroczyć prognozy przy utrzymaniu prognoz wyniku z odsetek (NII). Bank of America oczekuje wzrostu przychodów z handlu i sprzedaży o ok. 15% r/r w Q2.
- CEO spółki Boeing Co. przedstawił optymistyczne prognozy, zapowiadając zwiększenie produkcji modelu 737 Max, certyfikację opóźnionych modeli oraz korzyści z wydatków na obronność. Wyniki Salesforce Inc. po zamknięciu sesji mogą zdecydować o wyjściu akcji z dotychczasowego marazmu.
- Przed oczekiwanym giełdowym debiutem spółki SpaceX, FTSE Russell zmienił zasady szybkiego wprowadzania dużych spółek do swoich głównych indeksów.
- Firma Lululemon Athletica Inc. zgodziła się powołać trzech nowych członków rady nadzorczej, kończąc długotrwały spór z założycielem Chipem Wilsonem , a Blackstone Inc. zapewni do 1,3 miliarda dolarów finansowania dla Apogee Therapeutics Inc..
🇪🇺 Giełdy europejskie i brytyjskie
- Europejski indeks Stoxx 600 zamknął się bez większej zmiany, wymazując wcześniejsze wzrosty pod wpływem doniesień geopolitycznych. Sektor technologiczny (Stoxx Tech Index) stracił 1,2%, a spadkom przewodziły spółki półprzewodnikowe.
- Indeks Blue Chips, czyli Eurostoxx 50 zyskał 0,11%, ale kontrakty EU50 obecnie tracą 0,23%
📈 Makroekonomia i Obligacje
- Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA wzrosło do najwyższego poziomu od sierpnia, co przełożyło się na spadek wniosków o kredyt hipoteczny w tygodniu zakończonym 22 maja.
- Inwestorzy oczekują na czwartkowe dane dotyczące dochodów osobistych oraz wydatków konsumpcyjnych (PCE), a także na piątkowe raporty o zapasach detalicznych.
- Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostały stabilne na poziomie 4,49%.
- Rentowności 10-letnich obligacji w Niemczech wyniosły 2,99% (bez większych zmian), podczas gdy w Wielkiej Brytanii spadły o dwa punkty bazowe do 4,86%.
💱 Waluty
- Kurs EURUSD pozostał stabilny na poziomie 1,1623, choć wcześniej ze względu na mocniejsze cofnięcie ropy, obserwowaliśmy niemal najwyższe poziomy od połowy maja (1,1660)
- Funt brytyjski odnotował spadek do dolara o 0,2% do poziomu 1,3421 USD
- Japoński jen osłabił się do dolara o 0,2%, osiągając poziom 159,54 na parze USDJPY
🛢️ Surowce
- Ceny ropy naftowej odnotowały wyraźne spadki po fali zmienności. Amerykańska ropa (WTI) spadła o 4,3% do poziomu 89,5 USD za baryłkę, schodząc poniżej psychologicznej granicy 90 USD.
- Warto wspomnieć, że ze względu na poniedziałkowe święto nie poznaliśmy dzisiaj raportu DOE o zapasach, a raport API opublikowany będzie dzisiaj po sesji
- Irańska telewizja publiczna wskazała, że wg szkicu porozumienia, powrót do normalności w Cieśninie Ormuz mógłby nastąpić już miesiąc po podpisaniu porozumienia.
- Jednocześnie jednak ilość statków przepływająca legalnie lub z wyłączonymi transponderami spadła w porównaniu do ostatniego weekendu
- Cena złota spadała dzisiaj nawet o 1,2% i cena sięgnęła poziomu 4450, najniższego od końca marca
- Cena gazu ziemnego powraca do silnych wzrostów i zyskuje dzisiaj niemal 4%, notując poziomu ponad 3,1 USD/MMBTU
₿ Kryptowaluty
- Bitcoin odnotował spadek o ok. 1,5%, osiągając wycenę na poziomie 74800 USD.
- Etherum traci 1%, spadając do ceny ok. 2 050 USD.
