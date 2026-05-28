Poranna odprawa: Atak Iranu na bazę USA💥 Metale szlachetne i indeksy wracają do spadków 📉 (28.05.2026)

📉 Akcje i indeksy Odwrót na indeksach: Kontrakty na amerykańskie indeksy wracają do spadków w obliczu nowych napięć na linii USA-Iran oraz obawy przed danymi o inflacji PCE. Spadkom przewodzi Nasdaq ( US100 : -1,05%), za nim Russell 2000 ( US2000 : -0,8%), S&P 500 ( US500 : -0,55%) oraz Dow Jones ( US30 : -0,3%). Kontrakty na Eurostoxx 50 również na czerwono ( EU50 : -0,95%).

Szerokie spadki w Azji: Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie przyćmiła optymizm wobec szybkiego pokoju, spychając azjatyckie giełdy w dół. Japoński Nikkei cofnął się po wczorajszej rekordowej sesji (JP225: -1,6%), południowokoreański KOSPI spadł o 1,1%, australijski ASX 200 stracił 1,1% (AU200.cash: -1%), a Hang Seng z Hongkongu osunął się o blisko 2% (HK.cash: -2,3%). 🪖 Geopolityka Bezpośrednie starcia USA-Iran: Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził odwetowy atak na nieokreśloną amerykańską bazę lotniczą na Bliskim Wschodzie, nazywając to „poważnym ostrzeżeniem” po porannym ataku USA, w którym zniszczono cztery irańskie drony i naziemną stację kontroli w pobliżu lotniska Bandar Abbas. W międzyczasie Kuwejt poinformował o przechwyceniu niezidentyfikowanych „wrogich” dronów i rakiet.

Sankcje w Cieśninie Ormuz: Departament Skarbu USA nałożył sankcje na nowo utworzony irański Urząd ds. Cieśniny Perskiej (PGSA). Waszyngton oskarża tę kontrolowaną przez IRGC instytucję powołaną 5 maja do egzekwowania przepisów morskich o próby wymuszania haraczy od statków handlowych przepływających przez ten kluczowy szlak żeglugowy. 🦅 Makroekonomia i Fed Szok stagflacyjny w Azji: Prezes Fed z Chicago, Austan Goolsbee, ostrzegł, że przedłużająca się inflacja energetyczna wywołana wojną w Iranie zadała „szok stagflacyjny” azjatyckim gospodarkom importującym ropę. Zauważył również, że gwałtowne wzrosty na giełdach napędzane boomem AI grożą przedwczesnym przegrzaniem amerykańskiej gospodarki.

Walka z inflacją priorytetem Fed: Prezes Fed z Minneapolis, Neel Kashkari, podkreślił, że walka z inflacją pozostaje głównym celem banku centralnego. Wskazując na silny rynek pracy, ostrzegł, że rosnące koszty energii i nawozów mogą rozbujać oczekiwania inflacyjne konsumentów, co może zmusić Fed do bardziej zdecydowanych działań.

Silny wzrost wydatków inwestycyjnych w Australii: Prywatne nakłady kapitałowe (CAPEX) w Australii wzrosły o 6,5%, osiągając najwyższy poziom od grudnia 2014 roku. Wzrost ten był napędzany 18,1-procentowym skokiem inwestycji w sprzęt, maszyny i urządzenia (co zrekompensowało 3,8-procentowy spadek w sektorze budowlanym), co dodatkowo podsyca obawy przed krajową inflacją. 💵 Rynek walutowy (Forex) Dolar najsilniejszy od początku kwietnia: Indeks dolara amerykańskiego gwałturnie wzrósł ( USDIDX : +0,3%), osiągając najwyższy poziom od początku kwietnia, ponieważ niepewność geopolityczna ponownie napędziła popyt na tzw. bezpieczne przystanie.

Główne pary walutowe pod presją: Pogarszające się nastroje na rynku uderzyły w euro (EURUSD: -0,3% do poziomu 1,159), funta szterlinga (GBPUSD: -0,3%), franka szwajcarskiego (USDCHF: -0,3%), dolara australijskiego (AUDUSD: -0,3%) oraz nowozelandzkiego (NZDUSD: -0,3%). Kurs USDJPY pozostał stabilny. 🛢️ Surowce Ropa drożeje po eskalacji: Kontrakty terminowe na ropę Brent i WTI wzrosły o 2,5% w reakcji na irański atak na amerykańską bazę wojskową – cena ropy Brent ( OIL ) powróciła do poziomu 95 USD za baryłkę. Z kolei kontrakty na gaz ziemny ( NATGAS ) spadły o 0,45%.

Wyprzedaż metali szlachetnych: Złoto i srebro pogłębiły silne spadki, znajdując się pod mocną presją drożejącego dolara. GOLD traci 1,55% do 4840 USD/oz, natomiast SILVER osuwa się 2,4% do 72,80 USD/oz. 🪙 Kryptowaluty i aktywa cyfrowe Kryptowaluty głęboko pod kreską: Aktywa cyfrowe znalazły się pod silną presją sprzedających. Bitcoin (BTC) cofnął się o 2,05% do poziomu 72 970 USD, a Ethereum (ETH) straciło 2,15%, spadając do 1977 USD, najniżej od końca marca.

Zarzuty o insider trading na Polymarket: Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył inżyniera oprogramowania Google, Michele Spagnuolo, o oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy. Działając pod pseudonimem „AlphaRaccoon”, Spagnuolo miał wykorzystywać poufne, wewnętrzne dane Google dotyczące wyszukiwań, aby zarobić 1,2 miliona USD na sfałszowanych zakładach na platformie Polymarket, typując najpopularniejsze trendy wyszukiwania w 2025 roku.

