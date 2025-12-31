Kalendarz ekonomiczny: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 🔎

Dzisiejszy kalendarz makrekonomiczny jest wyjątkowo lekki z uwagi na trwający okres międzyświąteczny. Jednak poznamy dzisiaj dwie publikacje warte uwagi. Pierwszą będą wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Publikacja raportu została przesunięta z dnia jutrzejszego z powodu święta. Natomiast drugim raportem będzie raport o zapasach ropy od EIA. Niemniej jednak zmienność podczas tych publikacji będzie prawdopodbnie ogranioczna z uwagi na okres świąteczny oraz niewielką wagę tych raportów w “normalnych warunkach”. Szczegółowy kalendarz dnia: 14:30, Stany Zjednoczone – dane z rynku pracy: Initial Jobless Claims: prognoza 219 tys.; poprzednio 214 tys.;

4-tygodniowa średnia liczby wniosków o zasiłek: poprzednio 216,75 tys.;

Continuing Jobless Claims: poprzednio 1 923 tys.; 16:30, Stany Zjednoczone – dane EIA: Tygodniowe zapasy destylatów EIA: prognoza 0,500 mln; poprzednio 0,202 mln;

Zapasy ropy naftowej: prognoza 0,500 mln; poprzednio 0,405 mln;

Zapasy benzyny: prognoza 1,100 mln; poprzednio 2,862 mln;

