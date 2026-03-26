Kalendarz ekonomiczny: Wnioski o zasiłek i wypowiedzi członków Fed w centrum uwagi

Dziś kalendarz makro jest relatywnie ubogi i prawdopodobnie żaden z odczytów nie sprawi, że zmienność makro istotnie podskoczy. Największy potencjał ku temu mają jednak dane o wnioskach o zasiłek ze Stanów Zjednoczonych, które mogą być odbierane jako znak utrzymującej się odporności gospodarki USA (co powinno wspierać rentowności i dolara oraz podnieść ryzyko inflacyjne). Poza tym poznamy zmianę nastrojów z największych gospodarek Europy i dowiemy się, co o ryzyku inflacyjnym sądzi Stephen Miran z Fed, co może być pewnego rodzaju 'papierkiem lakmusowym' stanowiska Kevina Warsha, który prawdopodobnie przejmie kierownictwo po Jeromie Powellu.
Kalendarz ekonomiczny
08:00 - Niemcy, nastroje konsumentów wg. Gfk za marzec, oczekiwane -27,3 po -24,3 poprzednio
08:45 - Francja, klimat biznesowy we Francji za marzec, oczekiwany 96 vs 97 poprzednio
- Nastroje konsumentów we Francji oczekiwane 89 po 91 poprzednio
10:00 - Włochy, nastroje konsumentów za marzec, oczekiwane 95,6 po 97,4 poprzednio
10:00 - Norwegia, decyzja Norgesbank, oczekiwane utrzymanie stóp na poziomie 4%
13:30 - USA, wnioski o zasiłek, oczekiwane 210 tys. po 205 tys. w ubiegłym tygodniu
16:00 - USA, Kansas City Fed, oczekiwane 3 po 5 poprzednio
21:00 - USA, przemówienie Lisa Cook z Fed
23:30 - USA, przmemówienie Stephen Miran z Fed
Źródło: xStation5
