Kalendarz ekonomiczny: Wstępne dane PMI za wrzesień; przemówienie Powella (23.09.2025)

Rozpoczynamy wtorkową sesję na rynkach finansowych. Giełdy APAC zakończyły dzień mieszanie – Tokio było zamknięte z powodu święta, Hang Seng spadł, Shanghai Composite wzrósł, a Australia zakończyła niżej; kontrakty na Wall Street lekko rosną po udanym poniedziałku, a Euro Stoxx 50 futures są nieznacznie na plusie przed otwarciem. Nastroje poprawiła informacja o dużym partnerstwie OpenAI i NVIDIA, a Piper Sandler podwyższył cenę docelową Tesli, podkreślając jej przewagę w AI. Dolar pozostaje stabilny, złoto kontynuuje wzrosty, ropa i gaz tanieją, a na rynku kryptowalut panują mieszane nastroje przed publikacją ważnych danych makro i PMI. Zapowiedziane publikacje na dzisiaj: Micron, Kingfisher (wyniki); dziś sesja pod znakiem PMI flash (EZ/UK/USA), decyzje Riksbank, NBH; ważne wystąpienia przedstawicieli BoE, Fed (Powell), ECB, BoC oraz Prezydenta Trumpa na ONZ (09:50 ET / 14:50 BST). Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Szczegółowy kalendarz dnia poniżej: 09:15, Francja - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji: prognoza 49,9; poprzednio 49,8;

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 49,7; poprzednio 49,8;

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 50,2; poprzednio 50,4; 09:30, Niemcy - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 49,5; poprzednio 49,3;

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 50,0; poprzednio 49,8;

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 50,5; poprzednio 50,5; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za wrzesień: Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 51,1; poprzednio 51,0;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,6; poprzednio 50,5; 10:00, Polska - dane z rynku pracy za sierpień: Stopa bezrobocia: prognoza 5,5%; poprzednio 5,4%; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 50,7; poprzednio 50,7; 10:30, Wielka Brytania - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,4; poprzednio 54,2;

Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 47,1; poprzednio 47,0;

Composite PMI: prognoza 52,7; poprzednio 53,5; 11:00, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla 14:30, Stany Zjednoczone - Fed Goolsbee Speaks 14:30, Stany Zjednoczone - Rachunek bieżący (Q2): prognoza -259,0B; poprzednio -450,2B; 14:30, Kanada - Wskaźnik cen nowych nieruchomości za sierpień: prognoza 0,0% m/m; poprzednio -0,1% m/m; 15:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Bowman 15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 52,2; poprzednio 53,0;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 54,0; poprzednio 54,5;

Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 54,6; poprzednio 54,6; 15:50, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA 16:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica 16:00, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za wrzesień: Wskaźnik produkcyjny Richmond: prognoza -5; poprzednio -7; 16:00, Stany Zjednoczone - Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek za wrzesień: poprzednio -5; 16:00, Stany Zjednoczone - Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług za wrzesień: poprzednio 4; 18:35, Stany Zjednoczone - Przemówienie Prezesa Fed, Powella 19:00, Stany Zjednoczone - Podaż pieniądza M2 za sierpień: poprzednio 22,12T m/m; 20:15, Kanada - Przemówienie Prezesa BoC, Macklema 22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio -3,420M;

