Kalendarz ekonomiczny: Wszystkie oczy zwrócone na kluczowe dane usługowe z USA⏰

Rozpoczynamy nowy tydzień na rynkach finansowych. Dotychczasowe poranne dane makro miały ograniczony wpływ: węgierska sprzedaż detaliczna wypadła lepiej od prognoz (4,8% r/r vs 4,7% oczek.), ale produkcja przemysłowa na Węgrzech zaskoczyła negatywnie (-0,4% r/r vs 1,4% oczek.), a niemieckie zamówienia w fabrykach przebiły prognozy (1,9% m/m vs 1,5% oczek.). Popołudniem uwaga rynku przesunie się na USA, gdzie poznamy dane PMI oraz ISM PMI dla usług za czerwiec. Services PMI (prog. 51,4) o 15:45 oraz kluczowy ISM Non-Manufacturing Index (prog. 54,2, wcześniej 54,5) o 16:00, do tego składowe: Business Activity, Employment i Prices Index. Wieczorem popłyną komentarze członków banków centralnych – Waller z Fed (17:00) i Lane z EBC (20:30), co może wpłynąć na oczekiwania co do dalszej ścieżki stóp. Otwarcie europejskich indeksów Na starcie sesji europejskie giełdy notują niewielkie wzrosty. VSTOXX (indeks zmienności) – +0,60%, sygnalizuje lekki wzrost nerwowości na rynku

UK100 +0,23%, NED25 +0,13%, FRA40 +0,10%, SUI20 +0,09%, SPA35 +0,05%, ITA40 +0,04% – łagodne wzrosty

EU50 -0,07% i DE40 -0,15% jako jedyne na minusie, choć spadki są marginalne

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.