Poranna odprawa: Dolar odzyska grunt pod nogami? (06.07.2026)

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Sytuacja geopolityczna pozostaje stosunkowo spokojna – nie odnotowano nowych przełomów w rozmowach USA-Iran, ale przez Cieśninę Ormuz w minionym tygodniu przepłynęło 160 statków (98 tankowców), co wciąż jest wyraźnie poniżej przedwojennej średniej 138 dziennych przepłynięć. Prezydent Trump uda się na szczyt NATO w Turcji, gdzie planowane jest spotkanie z Zełenskim w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Na Morzu Czerwonym doszło do ataku na statek towarowy u wybrzeży Jemenu, choć zawieszenie broni z Huti trzyma się w miarę stabilnie.
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Na froncie gospodarczym kluczowym wydarzeniem tygodnia będą minutki z czerwcowego posiedzenia Fed (środa) – pierwsze pod nowym przewodnictwem Kevina Warsha, który krytykuje nadmierne "forward guidance" banku centralnego. Rynek po słabszym raporcie payrolls wycenia obecnie ok. 78% szans na utrzymanie stóp na lipcowym posiedzeniu 29 lipca, ale rośnie prawdopodobieństwo ruchu we wrześniu. OPEC+ potwierdził piątą z rzędu miesięczną podwyżkę limitów produkcji – o 188 tys. barylek dziennie od sierpnia, co łącznie od kwietnia daje wzrost o blisko 800 tys. bpd. Dziś o 16:00 poznamy indeks ISM usług za czerwiec (prognoza 54.2 wobec 54.5 wcześniej), a wieczorem przemawiać będzie członek Fed Waller.
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Wall Street kończyła zeszły tydzień mocnym wzrostem – Dow Jones zbliżył się do rekordowych poziomów (+2% w tygodniu), S&P 500 zyskał 1.8%, a Nasdaq 2.1%, mimo słabości sektora półprzewodników (ETF SMH -3.2%). Kontrakty terminowe na dziś są notowane lekko niżej: S&P 500 -0.15%, Nasdaq -0.48%, podczas gdy europejskie futures (DAX, FTSE) pozostają płaskie, a EuroStoxx 50 nieznacznie traci ok. 0.2%.
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Rynki azjatyckie handlują mieszanie w reakcji na ostrożność przed sezonem wyników spółek AI/chipowych. Nikkei spadł o 0.7-1.4%, a koreański Kospi stracił 0.9-1.2% pod presją ostrzeżenia Banku Korei dot. lewarowanych ETF-ów na Samsunga i SK Hynix (odpowiadających za 55.3% kapitalizacji indeksu). Hang Seng w Hongkongu trzymał się lepiej (+0.4%), a chiński CSI300 pozostawał praktycznie bez zmian, podobnie jak australijski ASX 200.
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Na rynku walutowym dolar pozostaje relatywnie stabilny (indeks DXY ok. 100.9), a główną historią wciąż jest jen – USD/JPY krąży wokół 161.5-161.9, tuż pod 40-letnim (od 1986 r.) szczytem 162.84. Ryzyko interwencji japońskiego Ministerstwa Finansów pozostaje głównym czynnikiem ograniczającym dalszą przecenę jena, choć analitycy (m.in. Goldman Sachs, który podniósł prognozę do 165) oceniają, że sama interwencja nie zmieni trwale trendu bez zmiany fundamentów makro. Euro trzyma się blisko $1.1430-1.1435, funt ok. $1.3351-1.3381, a koreański won zaczął pierwszy dzień 24-godzinnego handlu spot notowany na poziomie 1532-1534.
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Na rynku surowców ropa lekko traci po decyzji OPEC+ o zwiększeniu produkcji – Brent zniżkuje do ok. $71.78-71.90 (najniżej od czterech miesięcy), a WTI do $68.47-68.72. Złoto ustępuje po zeszłotygodniowym wzroście o ponad 2%, notowane w okolicach $4,151-4,172 za uncję pod presją nieco mocniejszego dolara, mimo że J.P. Morgan widzi cel na $4,300 w III kw. Srebro traci ok. 1% do $61.7-61.8, a gaz ziemny zniżkuje najmocniej ze wszystkich surowców, o blisko 2%.
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W spółkach największą uwagę przyciąga Samsung Electronics, który we wtorek ma zaraportować 18-krotny wzrost zysku operacyjnego (do ok. 86 bln wonów, czyli $56.35 mld) dzięki boomowi na pamięci AI. SK Hynix szykuje się do debiutu na giełdzie w USA o wartości $28 mld, a sezon wyników w USA otwierają w tym tygodniu Delta Air Lines i PepsiCo, przed właściwym startem sezonu bankowego w kolejnym tygodniu.
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Bitcoin pozostaje stabilny w okolicach $63,000-63,200 (+0.11%), nie reagując istotnie na dzisiejsze wydarzenia rynkowe.
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Na dzisiejszej sesji kluczowe będą: ISM usług w USA (16:00), wystąpienia Wallera i Lagarde na konferencji ECB, a także dalszy rozwój sytuacji wokół jena – ewentualny test poziomu 162.80 może sprowokować interwencję Tokio. W środę uwaga przesunie się na minutki Fed i decyzję RBNZ (oczekiwana podwyżka do 2.50%).
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