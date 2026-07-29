Poranna odprawa: Wyprzedaż w Azji po wynikach SK Hynix i atakach w Jordanii! Dolar hamuje przed Fed (29.07.2026)

📉 Akcje i indeksy w USA oraz Europie Kontrakty na indeksy na Wall Street pozostają pod presją sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz wyników kluczowego dostawcy Nvidii, spółki SK Hynix, które nie przebiły wystarczająco oczekiwań inwestorów.

Kontrakt na Nasdaq 100 ( US100 ) traci najwięcej (-0,5%), kontrakty na S&P 500 ( US500 ) i Russell 2000 ( US2000 ) tracą ok. 0,15%, natomiast kontrakt na Dow Jones ( US30 ) handluje bez zmian dzięki dużej koncentracji tradycyjnych spółek typu „value”.

Europejski indeks EU50 również znajduje się na czerwono (-0,3%). 🌏 Sesja azjatycka Rynki w Azji dotknęła gwałtowna wyprzedaż, wywołana napięciami na Bliskim Wschodzie, rosnącymi cenami ropy, obawami przed jastrzębim Fedem oraz niepokojem wokół wycen spółek AI.

Południowokoreański KOSPI tracił w krytycznym momencie nawet 11%, natomiast tajwański indeks – blisko 4%. Kontrakty na Nikkei 225 ( JP225 ) tracą 1,6%. Chiński HSCEI utrzymuje się na drobnym plusie ( CHN.cash : +0,8%)

Liderami spadków byli giganci technologiczni: SK Hynix tąpnął o ponad 9% mimo rekordowych przychodów, Samsung stracił 5–8%, a TSMC spadł o ponad 2%.

SK Hynix: Zysk operacyjny spółki wzrósł w ostatnim kwartale o 557% do 60,5 biliona wonów, ale wraz z przychodami okazał się niższy od prognoz. Wyniki kluczowego dostawcy pamięci dla Nvidii nasiliły obawy, że boom na AI i silne wzrosty sektora półprzewodników hamują, co doprowadziło do gwałtownej wyprzedaży akcji w handlu po godzinach w USA (-6%). 🏦 Makroekonomia i geopolityka Eskalacja na Bliskim Wschodzie: Iran oświadczył, że jeśli nie osiągnie porozumienia z Omanem, będzie kontynuował swoją dotychczasową politykę w kwestii Cieśniny Ormuz. Ponadto Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii. Jordańska państwowa agencja informacyjna podała z kolei, że siły tego kraju przechwyciły pięć rakiet nadchodzących z Iranu.

Inflacja CPI w Australii: Inflacja CPI spadła silniej niż prognozowano, z 4,0% w maju do 3,8% r/r w czerwcu. Spadł również wskaźnik kwartalny za Q2 (z 4,1% do 3,9%, prognoza: 4,1%). Wskaźnik Trimmed Mean wyniósł 3,6% (prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,5%). Choć koszty mieszkalnictwa wciąż rosły dynamicznie (+6,8%), to gwałtownie wyhamowała inflacja w transporcie, a dane jako całokształt osłabiają oczekiwania wobec podwyżki stóp przez bank centralny na najbliższym, sierpniowym posiedzeniu. Dolar australijski (AUD) cofa się względem wszystkich walut G10. 💱 Rynki walutowe, surowce i kryptowaluty Rynek walutowy (FX): Indeks dolara hamuje przed samą decyzją Fed ( USDIDX : -0,1%). Dolar australijski jest dzisiaj najsłabszą walutą G10 po słabszej od oczekiwań inflacji CPI ( AUDUSD : -0,25%, AUDNZD : -0,3%). Szerokie wzrosty odnotowuje dolar nowozelandzki ( NZDUSD : -0,3%) oraz jen japoński ( USDJPY : -0,2%), oba wsparte relatywnie jastrzębią presją na krajowe banki centralne. EURUSD zyskuje skromne 0,05% do 1,1399.

Ropa naftowa i raport API: Kontrakty futures na ropę Brent odbijają o 3,3% do ok. 84–85 USD za baryłkę. Z kolei tygodniowy raport API dotyczący paliw wykazał niespodziewany, duży wzrost zapasów ropy w USA (+3,3 mln baryłek vs oczekiwany spadek o -1,35 mln) oraz benzyny (+0,92 mln vs -1,2 mln), co wskazuje na słabszy od przewidywań popyt.

Metale szlachetne: Zmienność na złocie zwalnia wraz z dolarem przed decyzją FOMC (aktualnie notowania są na płasko przy 4030 USD za uncję), natomiast srebro zyskuje 1,3% do 57,90 USD za uncję.

Kryptowaluty: Podobnie wyhamował Bitcoin (bez zmian przy 64 000 USD), a Ethereum traci skromne 0,5% do 1914 USD.

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