Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Alphabet w centrum uwagi. Decyzja NBP w tle 🏛️

Środowa sesja na rynkach finansowych zapowiada się na względnie mieszaną, po tym, jak wczoraj notowaliśmy spore przeceny na amerykańskiej Wall Street. Z drugiej jednak strony kontrakty terminowe jeszcze przed otwarciem sesji w Europie wskazują na próbę odbicia po presji sprzedażowej. Kontrakt DE40 rośnie obecnie 0,3%, a EU50 0,19%. W tym samym czasie US100 dodaje 0,22%, US500 0,26%. Wyniki kwartalne na Starym Kontynencie przedstawiły UBS, Novartis oraz Crédit Agricole. Wyniki finansowe UBS za IV kwartał 2025 r.: • Zysk przed opodatkowaniem: 1,70 mld USD (prognoza: 1,46 mld USD) • Zysk netto: 1,20 mld USD (prognoza: 966,7 mln USD) • Wykup akcji o wartości 3 mld USD w 2026 r., planowane dalsze działania • Przewidywane dalsze oszczędności kosztów: 2,8 mld USD w 2026 r. Wyniki Crédit Agricole za IV kwartał: • Przychody: 6,97 mld EUR (prognoza: 6,78 mld EUR) • Dochód netto: 1,03 mld EUR (prognoza: 1,10 mld EUR) • Przychody CIB: 2,15 mld EUR (prognoza: 2,14 mld EUR) • Dochód netto z francuskiej bankowości detalicznej: 150 mln EUR (-18% r/r) • Koszty operacyjne: 4,10 mld EUR (prognoza: 3,90 mld EUR) Wyniki finansowe Novartis za IV kwartał: • Przychody: 13,34 mld USD (prognoza: 13,68 mld USD) • Podstawowy zysk na akcję: 2,03 USD (prognoza: 2,01 USD) • Dywidenda za rok obrotowy: 3,70 CHF • Prognozowany wzrost sprzedaży netto w 2026 r.: niski jednocyfrowy W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę na następujące dane: ostateczny indeks PMI dla sektora usług (styczeń) z wielu krajów, wstępny wskaźnik HICP dla strefy euro (styczeń), wstępny wskaźnik CPI dla Włoch (styczeń), amerykański wskaźnik ADP (styczeń), wskaźnik ISM dla sektora usług (styczeń), protokół z posiedzenia Riksbanku (styczeń), ogłoszenie dotyczące refinansowania rządu (styczeń), ADP w USA (styczeń), ISM Services (styczeń), ogłoszenie polityki NBP, wyniki finansowe Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME i Bunge. Szczegółowy kalendarz ekonomiczny poniżej:

