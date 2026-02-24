Podsumowanie Dnia: Technologia napędza Wall Street, a Teheran szuka rozejmu

Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się wyraźnymi spadkami. Indeks blue chipów stracił blisko 0,6%, natomiast indeksy małych i średnich spółek spadły o około 1%.

Odczyt stopy bezrobocia w Polsce za styczeń wyniósł 6,0%, utrzymując się na poziomie prognozy rynkowej, ale wyraźnie wyższym niż poprzedni odczyt 5,7%.

Sesja za oceanem przebiega w wyraźnie pozytywnych nastrojach, a główne indeksy na Wall Street solidnie odbijają po wczorajszych spadkach. Nasdaq Composite rośnie o ponad 1,1%, S&P 500 zyskuje około 0,8%, a Dow Jones Industrial Average notuje o 1%.

Wydarzeniem dnia bez wątpienia jest ogłoszenie wieloletniej umowy pomiędzy Advanced Micro Devices a Meta Platforms na dostawy infrastruktury AI. Informacja o gigantycznym kontrakcie wsparła notowania spółek i wywołała silną reakcję rynku, podkreślając skalę i znaczenie porozumienia dla dalszego rozwoju segmentu sztucznej inteligencji.

Akcje spółek z sektora oprogramowania odbiły w górę po ogłoszeniu serii partnerstw z firmą Anthropic, które złagodziły wcześniejsze obawy inwestorów związane z możliwymi zakłóceniami wywoływanymi przez sztuczną inteligencję.

Nastroje na rynku akcyjnym wyraźnie się uspokoiły po wcześniejszych zawirowaniach związanych z decyzją amerykańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że cła wprowadzane przez administrację były niezgodne z prawem.

W Europie większość parkietów również zakończyła dzień na plusie. CAC 40 wzrósł o blisko 0,3%, a DAX zyskał ponad 0,1%. FTSE 100 zamknął sesję symbolicznym spadkiem, natomiast IBEX 35 stracił ponad 0,35%.

W lutym w Stany Zjednoczone indeks zaufania konsumentów publikowany przez The Conference Board wyniósł 91,2 pkt, przewyższając zarówno prognozę (87,4 pkt), jak i poprzedni odczyt (89 pkt). Lepszy od oczekiwań wynik może sygnalizować poprawę nastrojów amerykańskich konsumentów.

Na rynku walutowym obserwujemy wyraźną słabość japońskiego jena, który traci wobec głównych walut, a kurs pary USD/JPY rośnie dziś o około 0,7%. Osłabienie jena wynika między innymi z obaw inwestorów o stabilność fiskalną Japonii oraz planowaną ekspansję wydatków rządowych

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy stosunkowo niewielkie wahania. Złoto traci 1,3% i oscyluje wokół 5160 USD za uncję, natomiast srebro spada o 0,7% i znajduje się poniżej 87,5 USD za uncję.

Inaczej wygląda sytuacja na rynku metali przemysłowych. Kontrakty na miedź zyskują blisko 2,5%, a kontrakty na nikiel rosną niemal o 4%.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Majid Takht‑Ravanchi oświadczył, że Teheran jest gotowy podjąć „wszelkie niezbędne kroki” w celu osiągnięcia porozumienia ze Stany Zjednoczone przed kolejną rundą negocjacji w Genewie, co inwestorzy odebrali jako sygnał możliwej deeskalacji napięć geopolitycznych. W reakcji na te wypowiedzi ceny ropy słabną, ponieważ zmniejszyła się premia za ryzyko związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.