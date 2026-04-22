Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:46 · 22 kwietnia 2026

Kalendarz ekonomiczny: Wypowiedzi bankierów z EBC i wyniki spółek w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest bardzo lekki i po danych z Wielkiej Brytanii (w szczególności inflacji CPI i PPI z UK), które stanowią istotny sygnał dla polityki Banku Anglii. koncentrują się na wnioskach o kredyty z USA. Po południu uwaga przeniesie się na wystąpienia bankierów centralnych z EBC, które mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszego kierunku polityki monetarnej oraz wyniki finansowe Tesli i IBM.

Kalendarz ekonomiczny

Dane makroekonomiczne

  • 12:00, Niemcy – Raport miesięczny Bundesbanku 
  • 13:00, USA – Wnioski o kredyt hipoteczny MBA, poprzednio: 1,8%
  • 13:00, USA – 30-letnia stopa kredytu hipotecznego, poprzednio: 6,42%
  • 13:00, Turcja – Tygodniowa stopa repo: oczekiwana 37%; poprzednio: 37%
  • 16:30, USA – Zmiana zapasów ropy wg. EIA; poprzednio: -0,913 mln
  • 16:30, USA – Zmiana zapasów benzyny; poprzednio: -6,328 mln
  • 16:30, USA – Zmiana zapasów destylatów; poprzednio: -3,122 mln
  • 16:30, USA – Zmiana zapasów Cushing poprzednio: -1,727 mln

Wystąpienia bankierów centralnych

  • 14:15, EBC – Lane przemawia
  • 17:10, EBC – Schnabel przemawia
  • 19:00, EBC – Nagel przemawia
  • 22:05, EBC – Lagarde przemawia

Pozostałe wydarzenia

  • 22:10, IBM – publikacja wyników kwartalnych
  • 22:30, Tesla – publikacja wyników kwartalnych

22 kwietnia 2026, 09:09

Wykres dnia 📈Indeks S&P 500 kontynuuje wzrost, wsparty zakupami funduszy CTA
22 kwietnia 2026, 08:56

Komentarz rynkowy: Inwestorzy chcą kolejnego TACO Trumpa
22 kwietnia 2026, 07:48

Poranna odprawa 🗽Indeksy giełdowe kontynuują wzrosty wobec przedłużonego rozejmu USA z Iranem (22.04.2026)
21 kwietnia 2026, 20:00

Podsumowanie Dnia: Nadzieja na rozejm się sypie, a rynki nurkują

