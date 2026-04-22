Kalendarz ekonomiczny: Wypowiedzi bankierów z EBC i wyniki spółek w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest bardzo lekki i po danych z Wielkiej Brytanii (w szczególności inflacji CPI i PPI z UK), które stanowią istotny sygnał dla polityki Banku Anglii. koncentrują się na wnioskach o kredyty z USA. Po południu uwaga przeniesie się na wystąpienia bankierów centralnych z EBC, które mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszego kierunku polityki monetarnej oraz wyniki finansowe Tesli i IBM.
Kalendarz ekonomiczny
Dane makroekonomiczne
- 12:00, Niemcy – Raport miesięczny Bundesbanku
- 13:00, USA – Wnioski o kredyt hipoteczny MBA, poprzednio: 1,8%
- 13:00, USA – 30-letnia stopa kredytu hipotecznego, poprzednio: 6,42%
- 13:00, Turcja – Tygodniowa stopa repo: oczekiwana 37%; poprzednio: 37%
- 16:30, USA – Zmiana zapasów ropy wg. EIA; poprzednio: -0,913 mln
- 16:30, USA – Zmiana zapasów benzyny; poprzednio: -6,328 mln
- 16:30, USA – Zmiana zapasów destylatów; poprzednio: -3,122 mln
- 16:30, USA – Zmiana zapasów Cushing poprzednio: -1,727 mln
Wystąpienia bankierów centralnych
- 14:15, EBC – Lane przemawia
- 17:10, EBC – Schnabel przemawia
- 19:00, EBC – Nagel przemawia
- 22:05, EBC – Lagarde przemawia
Pozostałe wydarzenia
- 22:10, IBM – publikacja wyników kwartalnych
- 22:30, Tesla – publikacja wyników kwartalnych
Wykres dnia 📈Indeks S&P 500 kontynuuje wzrost, wsparty zakupami funduszy CTA
Komentarz rynkowy: Inwestorzy chcą kolejnego TACO Trumpa
Poranna odprawa 🗽Indeksy giełdowe kontynuują wzrosty wobec przedłużonego rozejmu USA z Iranem (22.04.2026)
Podsumowanie Dnia: Nadzieja na rozejm się sypie, a rynki nurkują
