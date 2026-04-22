Poranna odprawa 🗽Indeksy giełdowe kontynuują wzrosty wobec przedłużonego rozejmu USA z Iranem (22.04.2026)

- Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosły po deklaracji Donalda Trumpa o bezterminowym przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem, co rynek odebrał jako sygnał chwilowego obniżenia napięcia geopolitycznego. Po sesji w USA wyniki przedstawi Tesla (TSLA.US) oraz IBM (IBM.US); kalendarz makro na dziś jest relatywnie ubogi.
- W praktyce inwestorzy zareagowali umiarkowanym powrotem apetytu na ryzyko. Kontrakt na S&P 500 zyskały 0,2%, a na Nasdaq 100 0,3%, a rynek zaczął wyceniać scenariusz, w którym mniejsze napięcia mogą ograniczyć presję na ceny ropy i wesprzeć perspektywy wzrostu gospodarczego.
- Jednocześnie dolar osłabiał się, co zwykle wpisuje się w schemat lekkiego odwrotu od bezpiecznych przystani, gdy rynek przechodzi z trybu obronnego do ostrożnie bardziej ryzykownego nastawienia.
- Trzeba jednak pamiętać, że to odreagowanie nastąpiło po słabszej sesji. Bazowe indeksy w USA spadły we wtorek już drugi dzień z rzędu, ponieważ inwestorom wciąż ciążyła niepewność związana z rozmowami amerykańsko-irańskimi.
- Na rynku surowców sytuacja pozostawała nerwowa. Ropa Brent poruszała się w okolicach 98 USD za baryłkę, co pokazuje, że mimo chwilowej poprawy nastrojów rynek nadal wycenia wysoką premię za ryzyko związane z Bliskim Wschodem.
- W Azji dominował słabszy sentyment. Indeks MSCI Asia Pacific spadł we wtorek o 0,7%, podążając za wcześniejszymi spadkami na Wall Street, gdy inwestorzy zastanawiali się, jak długo może potrwać konflikt na Bliskim Wschodzie i jakie będą jego skutki dla globalnej gospodarki.
- Również w Europie punkt wyjścia dla sesji był ostrożny, a europejskie akcje mimo wzrostów w USA mogą otworzyć się nieco niżej, co sugerowało, że globalny rynek wciąż nie traktuje sytuacji jako definitywnie opanowanej.
- Sam komunikat Trumpa był jednocześnie uspokajający i niejednoznaczny. Z jednej strony zapowiedział on bezterminowe przedłużenie rozejmu z Iranem, z drugiej obarczył brak postępu w rozmowach „poważnie podzielonym” przywództwem w Teheranie, wskazując, że oczekuje od Iranu wspólnego stanowiska.
- Co ważne z perspektywy rynków, USA mają wstrzymać nowe uderzenia militarne, ale jednocześnie utrzymać blokadę Cieśniny Ormuz, gdzie transport morski jest już poważnie utrudniony. Dla inwestorów oznacza to, że ryzyko militarne chwilowo osłabło, ale ryzyko podażowe dla rynku ropy wcale nie zniknęło.
US100 (interwał D1)
Wskaźniki techniczne nadal pokazują przewagę strony popytowej, ale rynek wszedł już w strefę wykupienia, dlatego w krótkim terminie warto zachować ostrożność. Utrzymanie zamknięcia powyżej 9-dniowej średniej kroczącej sugeruje, że krótkoterminowy trend wciąż pozostaje wzrostowy. Jednocześnie na dziennym wykresie pojawił się sygnał odwrócenia przy cenie zamknięcia, co lekko pogarsza obraz rynku. Mimo to ogólny układ nadal lekko sprzyja wzrostom. Najbliższy cel po stronie wzrostowej można szacować w rejonie 27 100 pkt. Warto jednak zauważyć, że 9-dniowy RSI przekroczył 70 pkt, co zwykle oznacza, że rynek zbliża się do poziomów wykupienia i może być bardziej podatny na korektę. Najbliższe strefy oporu wypadają w okolicach 26 930 pkt oraz 27 100 pkt. Z kolei pierwsze ważniejsze wsparcie znajduje się w rejonie 26 600 pkt, a niżej w pobliżu 26 400 pkt..
Źródło: xStation5
