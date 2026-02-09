Kalendarz ekonomiczny: Zaległe dane z rynku pracy kluczowym raportem tygodnia 🔎

Większość kluczowych korporacji opublikowała już swoje raporty finansowe, a uwaga inwestorów przesuwa się teraz w stronę „realnej gospodarki”. Przed nami publikacja zaległych danych makroekonomicznych z USA, w tym raportu z rynku pracy (NFP) oraz odczytów inflacyjnych.
Szczegółowy kalendarz tygodnia:
Poniedziałek, 9 lutego
- cały dzień - wyniki wyborów w Japonii, Tajlandii i Portugalii
- cały dzień - liczne przemówienia bankierów EBC oraz FED
Wtorek, 10 lutego
- 14:30 - Sprzedaż detaliczna w USA za grudzień
- 22:40 - dane API o zapasach ropy w USA (tygodniowe)
Środa, 11 lutego
- cały dzień - Miesięczny raport OPEC
- 02:30 - Inflacja CPI i PPI w Chinach za styczeń
- 14:30 - Zaległe dane NFP z USA za styczeń
- 18:00 - Dane DoE o zapasach ropy naftowej w USA
Czwartek, 12 lutego
- 08:00 - dane PKB z Wielkiej Brytanii
- 10:00 - dane PKB z Polski
- 14:30 - Dane PPI z USA/claimsy
- 16:30 - Dane EIA dotyczące zapasów gazu w USA
Piątek, 13 lutego
- 08:30 - Inflacja CPI ze Szwajcarii
- 10:00 - Inflacja CPI z Polski
- 14:30 - Inflacja CPI z USA (zaległe za styczeń)
