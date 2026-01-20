czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:27 · 20 stycznia 2026

Kalendarz ekonomiczny: ZEW z Niemiec, ADP z USA oraz decyzja Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie jest bardzo napięty. Uwaga rynków kieruje się w stronę decyzji Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych Donalda Trumpa oraz 

Kalendarz ekonomiczny

11:00, Niemcy, indeks ZEW, oczekiwane 50 wobec 45,8 (oczekiwania) oraz -76 wobec -81 poprzednio (warunki bieżące)

14:15, USA, tygodniowe dane ADP: poprzednio 11,75 tys.

Około 16:00, USA, wyrok Sądu Najwyższego ws. taryf celnych

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos - cały dzień

Wyniki spółek

przed sesją - 3M

przed sesją - US Bancorp

22:00 - Netflix, wyniki finansowe za IV kwartał; 22:45, konferencja spółki

Po sesji - United Airlines

Po sesji - Interactive Brokers

 

