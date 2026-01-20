Kalendarz ekonomiczny: ZEW z Niemiec, ADP z USA oraz decyzja Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie jest bardzo napięty. Uwaga rynków kieruje się w stronę decyzji Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych Donalda Trumpa oraz
Kalendarz ekonomiczny
11:00, Niemcy, indeks ZEW, oczekiwane 50 wobec 45,8 (oczekiwania) oraz -76 wobec -81 poprzednio (warunki bieżące)
14:15, USA, tygodniowe dane ADP: poprzednio 11,75 tys.
Około 16:00, USA, wyrok Sądu Najwyższego ws. taryf celnych
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos - cały dzień
Wyniki spółek
przed sesją - 3M
przed sesją - US Bancorp
22:00 - Netflix, wyniki finansowe za IV kwartał; 22:45, konferencja spółki
Po sesji - United Airlines
Po sesji - Interactive Brokers
Podsumowanie dnia: Wzrosty na Wall Street, EURUSD i metalach 📈Bitcoin pod presją
Ropa nieznacznie traci po danych EIA 📌NATGAS cofa się mimo spadku zapasów
Srebro rośnie 3%, złoto zyskuje 1% 📈Metale wracają na szczyty
NATGAS rośnie w euforii o 11% 📈Akrtyczny mróz w USA wspiera rekordowy wzrost od 2022 roku
