Kontrakty na bydło pod presją 🚩 Strajk w JBS, droższa kukurydza i Bliski Wschód

Kontrakty na amerykańskie bydło (CATTLE) pozostają pod presją spadkową, ponieważ rynek reaguje na pogorszenie nastrojów makro (cofnięcie na Wall Street), drożejącą paszę kukurydzianą oraz perspektywę przyszłych problemów z popytem. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla sektora jest groźba strajku w zakładzie JBS w Greeley (Kolorado), który może zaburzyć logistykę uboju.
- W tle wyprzedaży znajduje się redukcja długich pozycji przez fundusze zarządzające, która trwa już kilka sesji z rzędu. Po wybiciu ważnych poziomów technicznych aktywowała się dodatkowa podaż o charakterze systemowym i technicznym.
-
Rynek zaczął dyskontować scenariusz, w którym droższa benzyna i słabszy sentyment makro ograniczą wydatki gospodarstw domowych, szczególnie w segmencie drogiego białka mięsnego w tym wołowiny.
-
Tłem wyprzedaży pozostaje napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie, które od ponad tygodnia podbija ceny ropy i pogarsza wycenę aktywów ryzykownych.
-
Skok cen surowców energetycznych i słabość Wall Street przełożyły się na szerszy ruch risk-off, który uderzył także w kontrakty na bydło żywe (CATTLE).
-
Po stronie gotówkowej obraz jest bardziej zniuansowany: packerzy kupowali ostatnio bydło po niższych cenach, ale ich marże nadal pozostają ujemne. To oznacza, że mimo spadku cen żywca sektor przetwórczy wciąż nie odzyskał komfortu operacyjnego.
-
Jednocześnie ograniczona produkcja wspiera ceny wołowiny w hurcie. Według danych USDA ceny rosną, zatem rynek mięsa pozostaje relatywnie napięty mimo presji na kontraktach futures.
Źródł: xStation5
